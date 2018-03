Primátorka ocenila příslušníky složek IZS

/VIDEO/Za profesionální přístup a mimořádné nasazení poděkovala v pátek primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová během slavnostního večera v rezidenci primátora, dvěma stovkám příslušníků složek IZS.

Tragická nehoda autobusu u Horoměřic a rozsáhlý požár hotelu v Náplavní ulici. Dvě mimořádné události, které v lednu v Praze řešili příslušníci složek IZS. Hasiči, záchranáři, policisté a strážníci. Díky vysoké úrovni vzájemné kooperace a koordinace spolu s profesionálním nasazením dokázali zabránit ještě větším ztrátám a škodám.

Za to v pátek převzali z rukou primátorky Adriany Krnáčové poděkování ve formě ocenění za zásahy v mimořádných událostech. „Velice si Vás vážíme za to, jakým způsobem jste schopni se v takovýchto případech zkoordinovat. Díky tomu nevznikají ještě větší škody a ztráty na životech. Děkuji Vám za to jménem Prahy,“ prohlásila primátorka.

Přítomní příslušníci IZS potom převzali ocenění „Za mimořádné nasazení ve službách hlavního města Prahy“. Bylo mezi nimi i dvanáct strážníků pražské městské policie z Obvodního ředitelství Prahy 2, kteří zasahovali u zmíněného požáru hotelu v Náplavní ulici.

Radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava k tomu dodává: „Já se domnívám, že toto oceňování je důležité. Zvláště policisté a strážníci jsou očima veřejností vnímáni negativně. Tímto jim dáváme najevo, že si jejich práce vážíme.“