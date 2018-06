Primátorka Krnáčová: Jde mi o to, aby se Praha rozvíjela

/ROZHOVOR/ Od středy - tedy ode dneška - mají lidé, firmy i další instituce možnost připomínkovat návrh územního plánu. Takzvaný Metropolitní plán je však jablkem sváru na pražském magistrátu. Co k vyhrocené situaci říká primátorka hlavního města Adriana Krnáčová (ANO)?

Nový spor uvnitř pražské koalice vyvolalo poslední hlasování zastupitelů o změnách územního plánu. Proč jste tak iniciativní v jejich navrhování?

Předložila jsem některé změny územního plánu, které paní náměstkyně dlouho blokovala, některé dokonce i několik let. Jde mi o to, aby se Praha rozvíjela. Jelikož máme v koalici Stranu zelených, která rozvoj brzdí, tak ty změny musím předložit sama. Obdobné to bylo s Pražskými stavebními předpisy.

Podle vaší náměstkyně "kopete" za developery…

To je taková mantra Zelených. Já si myslím, že primátor s developery mluvit musí. Realita je taková, že oni ve městě staví, pokud jim to vůbec komplikovaný stavební zákon umožní. Bez komunikace s nimi riskujete vznik nesmyslných projektů. Nebo s nimi můžeme vést dialog a pokusit se jejich plány směřovat tak, aby byly v souladu se zájmy města. Já ten dialog vedu.

Třeba změny plánu u Masarykova nádraží ovšem Kolínská považuje za ukvapené, protože město předtím vyjednávalo s investorem, skupinou Penta, o konkrétních podmínkách rozvoje území. Nebylo by rozumné nejdřív dotáhnout jednání k finální dohodě?

Všechno, na čem v případě Masarykova nádraží padla shoda, platí a bude splněno. To jsem si nejdřív ověřila. Není to tak, že by tím urychleným předložením město ustoupilo ze svých požadavků. Jediné, co jsem udělala, že jsem celý proces odblokovala. Paní náměstkyně Kolínská nechtěla změnu předložit vůbec a já jsem přesvědčena, že by to do voleb neučinila. Nelze nepředložit návrh změny jen proto, že se to někomu ideologicky nelíbí. Až proces pořizování změny, kdy se k ní vyjadřují dotčené orgány, rozhoduje o možnosti realizace.