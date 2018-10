Primátorka Krnáčová hodnotila svou vládu: Babišova výměna lídra bylo neštěstí

Kdo může za volební propadák hnutí ANO v Praze? Premiér a šéf Andrej Babiš viní pražskou organizaci i dosluhující primátorku Adrianu Krnáčovou kvůli nešťastným výrokům. Ta však s Babišem nesouhlasí a odmítá, že by za všechno mohla ona. Krnáčová v úterý hodnotila komunální volby i koaliční vládnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN).

Krnáčová v rozhovoru pro Nový deník označila Babišovu kritiku za nefér. Uvedla také, že se zlobila na pražské zastupitele ANO, kteří zasedali v dozorčích radách městských firem. „Způsobilo to nemalé pnutí mezi našimi zastupiteli. Pamatuji si, že pan premiér vždy říkal, ať je vyhodím, ať se jich zbavím. Ale já mu říkala, že jsou volení. Že nemohu,“ řekla začínajícímu mediálnímu projektu.

O předvolební kampani pak mluvila i na úterní tiskové konferenci v budově magistrátu na Mariánském náměstí. „Ohlásila jsem už v dubnu, že nebudu kandidovat. Mezitím se nic zásadního nestalo, jenom jsme zveřejňovali jeden pozitivní projekt za druhým. Výměna lídra měsíc před volbami je neštěstí kampaně, pan Stuchlík je asi prima člověk, ale udělat jedničku z někoho, kdo je neznámý v Praze a nemá naučenou Prahu jako pan Nacher (původní pražský lídr ANO), je opravdu neštěstí,“ zopakovala Krnáčová s tím, že ani výsledek z roku 2014 (ANO tehdy vyhrálo s 22,08 procenty a získalo 17 mandátů) by letos k vytvoření koalice nestačil. „Piráti, Praha sobě a Spojené síly by měly pořád většinu.“

Demonstrace proti vládě hrály roli

Podle Krnáčové si poradci premiéra Babiše zřejmě neudělali domácí úkoly - například se neřídili sociologickými průzkumy. „Za ty čtyři roky se svět změnil. Byly parlamentní volby. Praha je jiná než zbytek republiky, nechci hodnotit práci vlády, ale bylo nemálo demonstrací proti ní, zejména v Praze to sehrálo svou roli,“ zmínila primátorka protesty proti tomu, aby se Babišův kabinet spoléhal na podporu komunistů, nebo proti Zdeňku Ondráčkovi v čele parlamentní komise GIBS. Poslanec KSČM jako příslušník Veřejné bezpečnosti mlátil lidi při listopadové revoluci v roce 1989.

„V případě, že by zůstal pan Nacher, který v primárkách na primátora vyhrál, volebním lídrem, tak by ten výsledek dopadl úplně jinak,“ uvedla primátorka. Chybou byl podle ní i slogan „Nakopneme Prahu.“ Nacher se po volbách, kde ANO skončilo na posledním místě z pěti uskupení zvolených do zastupitelstva, stal předsedou nového zastupitelského klubu ANO. Pražská buňka se postavila také za svého předsedu Jana Říčaře.

„Nemám důvod odcházet z ANO, chci podpořit tady Honzu Říčaře,“ otočila se Krnáčová na vedle sedícího kolegu. „Říkala bych odchodem, že špatně pracuje.“ A pak se primátorka vyjádřila i ke vztahu s Andrejem Babišem. „Jsme oba z jednoho kraje, on je také horkokrevný ve vyjádřeních stejně jako já,“ usmála se 58letá rodačka z Bratislavy. „Premiéra si vážím, protože chce něco změnit a lidem říká věci, tak jak jsou. A mě si vyposlechne.“ Na otázku z pléna, jestli ji Babiš tak trochu nehodil přes palubu, Krnáčová odpověděla: „Ano, neposlouchá se to dobře, ale premiér republiky nemá všechny informace, mají mu je nosit lidi kolem něj. Ale je třeba na někoho hodit vinu.“

Během hodinového setkání s novináři mluvila primátorka Krnáčová o největších úspěších čtyřletého vládnutí v metropoli. Jako první zmínila otevření tunelu Blanka, vyřešení kauzy Opencard prostřednictvím nové karty pro MHD s názvem Lítačka a pro město výhodnější podmínky najmu Škodova paláce, kde sídlí magistrátní úředníci. Další pozitiva souvisí podle Krnáčové s majetkovým ovládnutím Pražských služeb či Pražských vodovodů a kanalizací.

Mrzí mě spadlá lávka

„Jenom na těchto kauzách jsme městu ušetřili zhruba čtyři miliardy,“ uvedla Krnáčová k Blance a Opencard. Zadlužení hlavního města se podle Krnáčové snížilo z 32,67 na 20 miliard korun. „Praha je ve vynikající finanční kondici a může si půjčovat na další projekty za velice výhodných podmínek.“

Z neúspěchů Krnáčová jmenovala například to, že se nepodařilo začít stavět novou linku metra D. „Strašně mě mrzí, že spadla ta trojská lávka,“ řekla. Dodala však, že odborná firma několik měsíců před pádem uvedla, že je stavba bezpečná.

Kritika Zelených

Už na začátku přítomné žurnalisty upozornila, že koaliční vláda byla nestabilní a zkritizovala hlavně Stranu zelených. „Jednou z velkých chyb této koalice bylo, že klíčové oblasti jsme svěřili politické straně, která opravdu neměla zájem na tom, aby se Praha rozvíjela a aby se stavělo,“ řekla. „Myslím si, že to, co jsme udělali navzdory tomu, jakou jsme měli celkem obtížnou situaci, tak se to blíží téměř zázraku,“ zakončila Krnáčová zhodnocení své - pro část veřejnosti dost rozporuplné, někdy až komické – vlády.

Bývalá ředitelka české pobočky protikorupční organizace Transparency International a legislativní náměstkyně ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) plánuje dlouhou dovolenou. Až si odpočine, zváží setrvání v politice. V minulosti se spekulovalo o tom, že by z ní Babiš udělal velvyslankyni.