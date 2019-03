Primátor Hřib už dříve na sociálních sítích vyzval fanoušky, aby mu posílal návrhy skladeb, které by mohly hrát na magistrátu místo čtyř dříve používaných znělek, které připadaly pražskému volební lídrovi Pirátské strany vyšlé z módy. Na začátku čtvrteční schůze tak zněla melodie z filmu Piráti z Karibiku, což mohlo částečně odkazovat na politickou příslušnost primátora i aktuální prasklý vodovod v ulici U radnice.

Na úvod jednání o programu se opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS) ptal, zda by zvolené písně Hřib nemohl pustit, aby je zastupitelé znali a on tak třeba nenaletěl nějakému vtipálkovi. Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) se zase zabýval tím, zda Praha řešila autorská práva vztahující se na použité skladby. „Aby město nebylo pronásledováno, že používá hudbu z filmů, mohl by z toho být malér,“ řekl Nacher.

„Požádali jsme pochopitelně OSA o výklad jejich náhledu na tuto záležitost. Přišla odpověď, že se na záležitost vztahuje úřední výjimka, magistrát tedy může používat ty znělky zcela zdarma, což si myslím, že je pro naši instituci s rozpočtem sedmdesát miliard korun ročně rozhodně dobrá zpráva,“ odpověděl Hřib.

Proč nevyužít klasickou hudbu?

Pražský primátor známými tóny svolával zastupitele z kuloárů do sálu, ale také vyzýval ke klidu v sále. Podle předsedy TOP 09 a šéfa zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) má Hřib na výběr melodie ze své funkce právo. „Jen vás prosím vybírat hudbu, aby byla důstojná a významná a odpovídala významu jednání zastupitelstva,“ řekl Pospíšil koaličnímu partnerovi.

Opoziční zastupitel Petr Stuchlík (ANO) následně apeloval na to, aby Hřib při výběru ctil historii Prahy. „Pokud už tady, pane primátore, inovujete znělky, tak proč nevyužít historického dědictví Prahy, která je spojena s klasickou hudbou? Nemyslím si, že autoři hudby Pirátů z Karibiku mají nějaký vztah k Praze. Je to samozřejmě vtipné, ale myslím, že Praha si zaslouží pražská témata,“ řekl Stuchlík, s nímž se Hřib popichoval už kvůli zmiňované havárii vody v centru metropole.

Primátor hlavního města, který prý od opozice dostal přezdívku „dýdžej“, celou situaci uzavřel na twitterovém účtu, kde shrnul nový playlist a napsal: „Bereme se s nadhledem.“ Hřib to dokázal i ve chvíli, kdy přímo v jednacím sále popřál k narozeninám radní pro kulturu Haně Třeštíkové (Praha sobě).