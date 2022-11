Hřib to oznámil v tiskové zprávě. Primátor Witowského odvolat nemůže, spadá to do pravomoci dozorčí rady. Vlastníkem DPP je Praha a jeho valnou hromadou je pak rada hlavního města. Witowski výzvu k rezignaci odmítl, bez podrobných znalostí věcí by nikdo zodpovědný neměl vytvářet unáhlené závěry a účelové kauzy