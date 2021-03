Nemocnice v hlavním městě covidovou situaci zvládají, opatření je stále nutné dodržovat. Taková jsou slova krajského koordinátora intenzivní péče Tomáše Vymazala, kterého si v úterý do své rezidence pozval primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Kdokoli bude potřebovat jakýkoliv typ péče, tak ji dostane. Nejsme v situaci, že by byla lékařská péče nebo její dostupnost ohrožena,“ uklidňoval Vymazal, který je zároveň přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Motole.

Oba vystudovaní lékaři společně Pražany ujišťovali, že situace v nemocnicích není extrémně vážná. K normálu se však zatím bohužel nevrací. „Nejvíce zdravotníkům pomůžete, když budete dodržovat opatření,“ radil primátor.

Podle Hřiba je potřeba na Prahu a střední Čechy nahlížet jako na jeden region, jelikož si kraje vzájemně vypomáhají. V nemocnicích metropole bylo v úterý ráno volných 67 lůžek na JIP, ve Středočeském kraji 19. „Čísla se dynamicky mění. V celém Česku je volných přibližně 13 procent lůžek JIP, což činí několik stovek. Díky koordinaci se vše snažíme zvládat, převezeno už bylo na 500 pacientů, z nichž Praha absorbovala zhruba čtvrtinu,“ řekl Vymazal, jenž má koordinaci na starosti.

V nemocnicích jsou však stále zrušené plánované operace. „Jde o výkony, které mohou počkat, pacient není ohrožen. Pokud se musejí provést, neodkládají se,“ oznámil Vymazal. Zkušený lékař prakticky vyloučil, že někdo zemřel z důvodu toho, že mu nebyla poskytnuta akutní péče. „Nikdo nezemřel na neoperované slepé střevo.“

Řešila se i otázka očkování. Konkrétně, jestli mladí lidé do třiceti let budou očkováni letos v létě. „Kdybychom přešli na agresivní způsob očkování, ve smyslu dáme první dávku a uvidíme, tak by se to teoreticky stihnout dalo. Ve všem je ale spousta neznámých,“ doplnil Hřib.