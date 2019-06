V úterý uplynulo přesně 77 let od chvíle, kdy se Gabčík, Kubiš a další účastníci operace Anthropoid, která měla za cíl zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, statečně bránili v kryptě kostela Cyrila a Metoděje německé přesile.

Tradiční vzpomínková akce se konala před chrámem už dopoledne a kromě desítek lidí dorazili i politici. „Poprvé za dvacet let nepřišel primátor ani nikdo z vedení Prahy, dokonce hlavní město neposlalo ani věnec. Moralizovat jiné, to by jim šlo každý den, dělat ostudu - zdá se - také,“ napsala na svůj twitterový účet Alexandra Udženija, šéfka pražských zastupitelů ODS, místostarostka Prahy 2 a místopředsedkyně strany.

Kdo vlastně akci pořádal?

Její stranická kolegyně Jana Černochová si na stejné platformě rovněž přisadila. „To, že na dnešním (úterním) pietním aktu nebyl žádný z vrcholných představitelů hl. m. Prahy, je ostuda. To, že primátor Hřib v reakci na kritiku této skutečnosti lže, je plivnutím do tváře všem, jejichž odkaz si dnes (v úterý) připomínáme,“ uvedla starostka druhé městské části a poslankyně.

Pražský primátor se totiž nejdřív vymlouval, že Český svaz bojovníků za svobodu, kterému předsedá kontroverzní Jaroslav Vodička, nikoho z magistrátu nepozval. Avšak Černochová zveřejnila pozvánku od Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ), kterou obdržela ona.

Hřib ještě večer trval na své verzi a na facebookovou stránku si dal fotku, jak stojí před kostelem a chystá se položit květiny mezi ostatní věnce. „Sedmasedmdesáté výročí bojů československých výsadkářů jsem si tak připomněl alespoň symbolicky v sedm hodin v podvečer,“ vysvětlil primátor.

Opozice i část veřejnosti však Hřibovi vyčítá, že podle veřejného kalendáře na webu České pirátské strany během oficiální pietní akce měl naplánovanou zkoušku sbíječky kvůli středečnímu slavnostnímu zahájení stavby metra D. Radní totiž parodovali komunistické pohlaváry z roku 1966, kdy se začal stavět první úsek pražského metra, s tím rozdílem, že Hřib a spol. jen nekoukali na dělníky, ale sami se chopili náčiní.

Pozvánka se někam zatoulala

Pražský primátor nakonec během středečního programu zveřejnil vysvětlující stanovisko. Po telefonátu s ředitelem VHÚ konstatoval Hřib, že se „pozvánka někam zatoulala“, a „za neúmyslnou dezinformaci“ ohledně organizátora akce se omluvil.

„Mrzí mě, že zástupci ODS z Prahy 2 zneužívají pietní akt k tomu, aby odvedli pozornost do reálných problémů ve své městské části, jako je například zbytečné kácení zdravých stromů v ulici Na Smetance. Chápu, že jim vadí medializace tohoto nešťastného kroku, ale projekty ve městě je třeba lépe plánovat,“ uzavřel primátor.

Spor však může pokračovat ještě při čtvrtečním zasedání zastupitelů hlavního města. Kontrolní výbor magistrátu mezitím šetří případ údajného falšování zápisu radních při hlasování o rekonstrukci Libeňského mostu, kvůli němuž opozice svolala mimořádnou schůzi. Občanští demokraté a zástupci hnutí ANO primátora čtyři hodiny „grilovali“, ale pak neschválili ani program a Hřib jednání ukončil.