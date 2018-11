Primátor Hřib chce pokračovat v plánu koncernu pražských firem

Nový pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce zefektivnit řízení vybraných městských firem. Podle plánu, který připravila předchozí rada, by vedení města mohlo prostřednictvím tzv. koncernového řízení firmy přímo kontrolovat a zajistit si informovanost o jejich fungování, která je nyní nedostatečná.

Změnou oproti plánu předchozí rady je, že koncern by namísto k tomu určené firmy měla řídit přímo rada hlavního města. Hřib chce také řešit další směřování firmy Operátor ICT, která má na starosti mimo jiné oblast tzv. smart city.

Předchozí vedení města původně plánovalo vytvoření holdingu firem, posléze však plán změnilo na koncernové zřízení. Rozdíl je v tom, že zatímco vztah v koncernu je stanoven smluvně, u holdingu přecházejí všechny společnosti do majetku zastřešující firmy. Bývalé vedení města uvedlo, že připraví koncern a rozhodnutí o případném ustanovení holdingu nechá na následující politické reprezentaci.

Podle Hřiba Piráti s principem koncernu souhlasí, nikoliv však s holdingem. Výhodou koncernu je podle něj lepší koordinace a řízení městských společností. Reálný scénář nicméně bude záviset na shodě všech stran koalice, tedy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Změny v městských společnostech

V plánu původního vedení města chce nicméně Hřib prosadit změny. Ta hlavní spočívá v tom, že zatímco bývalý radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) počítal s ustanovením společnosti, která by fungovala jako tzv. řídící člen koncernu, podle Hřiba by tuto roli měla plnit přímo rada hlavního města. Podobně to funguje v Brně. "Preferujeme, aby to měla rada pevně v rukou," uvedl primátor.

Nové vedení Prahy plánuje i další změny v městských společnostech, tento týden už vyměnila dozorčí rady Technické správy komunikací (TSK) a Výstaviště Praha. Obě firmy podle Hřiba dosud nebyly dobře řízeny.

Změny zřejmě čekají i firmu Operátor ICT, která má na starost oblast smart city, tedy správu města s využitím moderních technologií. Tuto problematiku si primátor vyhradil do své gesce. Uvedl, že už se sešel s ředitelem společnosti Michalem Fischerem ohledně dalšího postupu. Nabízí se podle něj, že by společnost mohla poskytovat služby i jiným subjektům než hlavnímu městu a jeho organizacím. To je nicméně limitováno zákonem, podle kterého může veřejná společnost, pokud chce pracovat pro město bez nutnosti vypisování tendrů, mimo tento režim získat jen 20 procent zakázek.

Operátor ICT se zaměřuje také na zveřejňování dat o fungování města. "Jeden ze zásadních aspektů smart city je, že můžete pracovat s daty, která sbíráte ve městě. V tomto jsou jednoznačně rezervy," uvedl Hřib s tím, že bude usilovat o lepší spolupráci s městskými firmami. Ty by měly poskytovat městu mnohem víc informací a dat.

Po říjnových volbách vyjednali koalici Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). V 65členném zastupitelstvu mají většinu 39 hlasů. Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.