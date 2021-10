Ve vládě zasednou vaši straničtí kolegové, jaké výhody to přinese Pražanům?

Je tu spousta věcí, která pro Prahu musí vyřešit zákony na národní úrovni. Hlavně ten nešťastný stavební zákon, potřebovali bychom, aby územní plánování bylo plně v působnosti Prahy a regulaci AirBnB, které město rozežírá zevnitř.

Seženete peníze na velké infrastrukturní projekty?

Tuhle diskuzi se nám už podařilo otevřít a doufáme, že bude pokračovat. Prakticky všechny ostatní metropole v Evropě dostávají od státu příspěvek na tyto stavby. Jedná se ale i o stavbu traumacentra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Projekt je naplánován už deset let a má stavební povolení. Jakmile ale vláda od města ty pozemky dostala, řekla, že to to byly nezávazné deklarace. Pro nás se premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) stali vysoce nedůvěryhodnými osobami. Něco slíbili a nedodrželi. Nechápu, proč to chtěli blokovat.

A co pozemky v Letňanech?

V Letňanech máme plán, aby tam vyrostla hezká čtvrť s parky a bydlením, má být být i nemocnice a administrativní budovy kolem hlavních komunikací. Jestli tam budou soukromé kanceláře nebo pro veřejnou správu, si myslím, že je úplně jedno.

Ovlivnily volební výsledek problémy v dopravě?

Tu má na starosti Praha sobě, jenž ve volbách nekandidovala a k politické zodpovědnosti se přihlásil náměstek Adam Scheinherr. Prahu jsme zdědili před třemi roky v momentě, kdy spadla Trojská lávka a s dluhem na dopravní infrastruktuře 30 miliard korun, rozpadala se, když jsme jí přebírali. Nechceme, aby nám dál padaly mosty. Bez uzavírek opravovat nejde. Ve špatném stavu je i Barrandovský most, jenž je podobné konstrukce jako ten, co spadl v italském Janově. A toho se rozhodně dočkat nechceme.

Během léta jste ale Prahu rozkopali a městem se takřka nedalo projet. Proč jste s uzavírkami nepočkali?

Opravy se odkládaly kvůli volbám, které jsou téměř každý rok, takže se toho moc neopravilo. Politici preferovali stříhání pásek nových projektů, což je atraktivní. Za opravy sklidíte ale akorát problémy s uzavírkami.

Pražané se ale pro Piráty nerozhodli, může za to způsob, jak město řídíte?

Když sečtete výsledek Pirátů a STAN z roku 2017, tak je na desetiny stejný – 22,64 %. Volby měly dvě témata – poražení Andreje Babiše a jeho vlády chaosu, po které zbylo 30 tisíc mrtvých v důsledku pandemie. Druhým pak dezinformace proti Pirátům, lítaly bizarní zkazky v médiích i v řetězových emailech. Premiér například v celostátní debatě tvrdil něco o záchodech pro třetí pohlaví na magistrátu. Jednak to není pravda a vůbec to není téma celostátní politiky.

Takže podle vás problémy Prahy volby neovlivnily a pro ty komunální to nic neznamená?

Ne, ty už budou o něčem jiném.

A proč se vám nepodařilo prosadit jiná a důležitější témata?

Kdyby předmětem debat byl vyrovnaný rozpočet, snižování počtu úředníků či využívání peněz z fondů EU při velkých stavbách či správa majetku, tak bychom museli nutně excelovat. My jsme ve všech těchto oblastech před vládou napřed. Na rozdíl od vlády nehospodaříme na dluh, snížili jsme počet úředníků magistrátu, pražský operační program je v čerpání peněz z EU úspěšnější než vládní programy. V úseku stavby 511 pražského okruhu jsme ve čtvrtek schválili výkup pozemků pro zelené pásy, zatímco vláda pro tu silnici ještě nevykoupila ani metr.

Ale jeho stavba je stejně pořád v nedohlednu…

Úsek 511 vyřeší hlavně situaci na Spořilově a úsek 520 je zásadní pro severovýchod Prahy, kde to stojí úplně neuvěřitelně i když žádné uzavírky nejsou. Stát nebyl schopen s tou silnicí nijak pohnout.

My jsme rychlejší než oni. Problém vyrobilo ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2018, kdy na něm a na ministerstvu dopravy a magistrátu vládlo hnutí ANO. Tehdy dali rozhodování o stavbě 511 úřadu do Uhříněvsi, z čehož vyplývalo, že odvolací instancí bude magistrát. Uhříněves potom byla terčem nevybíravé kritiky od ministra dopravy.

Městské části, ve kterých vládlo ANO a ODS a okruh jimi neprochází, se proti stavbě odvolaly, že je magistrát podjatý. Ukazovaly i screenshoty z mého facebooku, kde jsem říkal, že okruh je důležitý. Na tom postavili nařčení ze systémové podjatosti a že Hřib jej chce ovlivnit ve prospěch toho, že se začne dřív stavět.

Ministerstvo pro místní rozvoj pak přehodilo odvolání do Českých Budějovic, kde se nyní o pražském okruhu rozhoduje. Doufejme, že rozhodnou správně a nikdo mě nebude osočovat, že jsem příliš podjatý, jelikož chci příliš okruh. Držme si palce.

Územní rozhodnutí, když to dobře půjde, bude do konce roku, potom se bude žádat o stavební povolení, mezitím stát doufejme vykoupí pozemky a potom budou soutěžit zhotovitele a stavět. To je ale otázka na Ředitelství silnic a dálnic. My můžeme budovat zelené pásy, ale chybí tam ta silnice.

Pražská TOP 09 už avizovala, že se spojí s ODS, co to znamená pro pražské Piráty? Budete mít s kým vládnout?

To bude záležet na tom, jak to za rok dopadne, je ještě dost času. U nás musí proběhnout primárky, jsme demokratická strana.

Ale bez nich vaše koalice v této sestavě fungovat nemůže…

Já bych byl rád, kdyby pokračovala tak, jak je. Problémem Prahy je, že tu byly dvě období politické nestability, která nepřeje přípravě velkých projektů. My nyní děláme na Vltavské filharmonii, tam začínáme od nuly a potrvá mnoho let. Takto je to s celou řadou dalších věcí, jako je městský okruh, my jsme jako první změnili projekt a dali jej pod zem, aby silnice město nerozdělovala. Máme dokumentace k územnímu rozhodnutí a do konce našeho období jej budeme podávat na stavební úřad. To je ale záležitost, která už měla být hotová před námi.

Budete chtít být nadále primátorem?

Ano, budu v primárkách kandidovat a zbytek je v rukou voličů.