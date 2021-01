První listopadový víkend zasáhla zpráva o zmizení Niny Hustedové velkou část veřejnosti. Po studentce fyzioterapie a bývalé medičce se rozjelo pátrání na sociálních sítích, policie zvejřenila video, jak mladá žena odchází z domu na Stodůlkách v doprovodu kamaráda o deset let staršího Jana P. – v pátek měla Nina přijít na domluvený sraz, kam už však bohužel nedorazila. Stačila poslat poslední esemesku…

Kriminalisté po pohřešované dvojici pátrali. V pondělí 9. listopadu pak policie oznámila nález mrtvého ženského těla v oboře Hvězda. Další den se ukázalo, že muž, který v pátek skokem pod metro na Vltavské spáchal sebevraždu, je právě Ninin kamarád. O pár týdnů později policisté veřejnosti sdělili, že Nina zemřela násilnou smrtí a že byly zahájeny úkony trestního řízení kvůli podezření z vraždy.

Indicie svádí k dedukci – Jan (nejspíš z nešťastné lásky) zavedl Ninu do parku v Praze 6, kde ji zabil. Po hrůzném činu se rozhodl vzít život i sám sobě. Není však zatím zcela jasné, co se dělo pár hodin odpoledne v onen osudný pátek „Vyšetřovatelé stále nevyloučili úzkou souvislost mezi oběma případy,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropočová. Další konkrétní zprávy nejsou.

Ani po téměř dvou měsících se těžko věří tomuto příběhu. Soustrast rodině vyjadřovaly stovky lidí, ve Hvězdě vzniklo pietní místo. Pozůstalí však jen netruchlí, ale založili nadační fond s názvem „Ninin sen“.

„Nina byla tím nejbáječnějším člověkem na světě. Každý den konala dobro, každému naslouchala, pomáhala, každého podporovala a ve všech se snažila hledat jen to nejlepší. V tomto by jistě pokračovala dál – inspirovala by lidi kolem sebe a pomáhala by dělat ze světa lepší místo,“ píše se na stejnojmenném webu.

Domov důchodů sdílen se školkou

Když Nině a její sestře Anně před časem umírala v Dánsku babička, pomáhaly obě v tamním domově pro seniory, kde byla jejich příbuzná umístěna. Ninu fungování tamního zařízení sociálních služeb zaujalo a chtěla, aby jednou domov pro staré a nemocné lidi fungoval na podobném principu i tady v Česku.

Čtyřiadvacetiletá žena si přála, aby byl domov důchodců sdílen i se školkou. Aby se tam potkávaly různé generace. Aby tam každý našel pochopení a lásku. „S Ninou už si její sen splnit nemůžeme. Pojďte ho splnit alespoň pro ni. Podpořte nadaci Ninin sen,“ vyzývá rodina.

K poslednímu dni roku 2020 bylo na portálu darujme.cz na projekt stavby domova pro seniory Niny Hustedové vybráno přes 4,5 milionu korun od více než pěti tisícovek dárců. Ale je škoda, že ačkoliv v první dny sbírky někdo přislíbil věnovat 10 milionů korun, nakonec měsíc před Vánocemi svůj záměr změnil. I tak vypadá kampaň úspěšně. Od začátku má podporu Rotary klubu Praha City, což je pobočka mezinárodního sdružení „rotariánů“, kteří se už od roku 1905 – kdy klub vznikl v USA – věnují dobročinným aktivitám.

Hustedovi nyní řeší s externími poradci a dalšími odborníky, jak bude celý projekt Ninina snu vypadat. „Ať se nepředstavitelná bolest přetaví v nepředstavitelné dobro,“ zní přání jedné z přispěvatelek. Další posílají kromě finančních prostředků také modtilby. Tak snad bude mít tenhle příběh alespoň trochu šťastný konec…