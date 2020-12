Ve středu zemřela Jarmila Halbrštátová, poslední veteránka bitvy u Sokolova a poslední pamětnicebojové cesty československé jednotky z Buzuluku do Prahy. Bylo jí 96 let.

Jarmila Kaplanová v armádě. | Foto: Ženy bojující

Patřila mezi 900 žen, které se zapojily do bojů na východní frontě v jednotkách československé armády v SSSR. Do ní narukovala jako osmnáctiletá v červnu 1942 v Buzuluku po internaci v sovětském lágru, kam ji Sověti poslali po napadení Německem. Narozdíl od svých českých rodičů, se kterými od roku 1936 žila v sovětském městě Šachty, neměla ten správný pas: „Všichni, kteří nebyli Rusové, byli internovaní. Moji rodiče měli starý ruský pas, tak zůstali doma a mě odvezli do Rostova, kde bylo středisko.“