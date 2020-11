Narodil se v listopadu 1939 v romské osadě Ihráč na středním Slovensku. Otec byl kovářem a matka pocházela z maďarského muzikantského rodu. V rodině se tak potkávaly dva nejtradičnější způsoby obživy tehdejších Romů. V březnu 1939 se Slovensko přidalo ke spojencům nacistického Německa a jeho otec musel narukovat do německé armády. Zběhl ale k Sovětům a v roce 1944 přišel zpět na Slovensko.

„Vrátil se domů jako partyzán neviděl ženu, děti skoro tři roky, tak se přišel podívat na rodinu. A zřejmě ti pomahači Německu, Slováci, šli žalovat, že je doma. Než přišli Němci, máma to zpozorovala, že jdou k nám, tak přes okno utekl do lesů a zachránil se. Ale odskákala to rodina,“ vzpomínal Goral. Němečtí vojáci zastřelili jeho dědečka a tři strýce a konce války se nedožila ani jeho maminka, babička a dva sourozenci. Otec se po skončení bojů vrátil, znovu se oženil a koupil dům v Kremnici.

Studium na večerní škole

Ladislav se rozhodl vydat se za svým snem a v létě roku 1953 podnikl 500 kilometrů dlouhou cestu vlakem do Prahy poprvé, načerno a sám. Měl štěstí, hned na hlavním nádraží potkal náboráře a získal práci v podniku Zemstavi ubytování. Několik let žil u bezdětných manželů, kteří ho motivovali, aby vystudoval večerní průmyslovou školu.

Ke svým romským kořenům se vrátil v roce 1960, kdy poznal Milenu Hübschmannovou. Pozdější zakladatelka romistiky na Univerzitě Karlově se o Romy a jejich jazyk začala zajímat jako studentka hindologie, když si všimla podobnosti hindštiny a romštiny.

Ve své touze po vzdálené Indii začala navštěvovat romské rodiny, ve kterých se naučila plynně hovořit romsky. Ladislav Goral hovoří několika dialekty, ale až Milena Hübschmannová a její láska k romským pohádkám a písním ho přivedla k hlubšímu zájmu o historii a kulturu jeho etnika i o genealogii vlastní rodiny.

„Když jsem se ptal svého táty, odkud byl můj praděda, jeho vyprávění mi připomínalo pohádku. Pak jsem šel na úřad a zjistil, že náš rod sahá až do roku 1728, kde všude moji předci bydleli, jak se jmenovali, odkud pocházeli… A to je to zajímavé! Jak říkám, poznej svou rodinu, abys věděl, kdo jsi a odkud jsi.“

S cimbálovkou po Evropě

Absolvoval několik semestrů historie a indologie na FF UK, ale z politických důvodů studium nedokončil. V 70. letech se jako jeden z prvních u nás začal věnovat sociální práci s romskou mládeží. S kurátorem pro Prahu 8 Zdeňkem Pincem dokonce založili oddíl, který fungoval na skautském principu.

„Měli jsme asi šedesát pět dětí. Stálých bylo asi tak pětačtyřicet, ale z celé Prahy. Učili jsme je poznávat přírodu, jak přežít v lese a tak dále. Takže jsme se opravdu trošku vyřádili. A dělali jsme to až do roku osmdesát. Pak přišli na to, že Zdeněk je chartista a že by ovlivňoval výchovu dětí.“

Patnáct let Goral působil v cimbálové kapele Raidžs s muzikantem Jožkou Fečem, s nímž se seznámil v roce 1967. Díky tomu procestoval Evropu a dostal se i k účinkování v několika filmech a seriálech. Zahrál si například ve filmu Bony a klid či v romské pohádce Dilino a čert.

Jeho život se změnil po sametové revoluci, kdy se stal poradcem pro otázky Romů českého premiéra Petra Pitharta a v letech 1990 až 2004 pracoval na sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. Za svou dlouhodobou snahu o zlepšení postavení Romů se stal v roce 2009 prvním nositelem ceny Gypsy Spirit (dnes Roma Spirit). Ve svých aktivitách pokračuje jako předseda spolku RomPraha, který se zaměřuje zejména na vzdělávání Romů a propagaci romské kultury.

Vzpomínky Ladislava Gorala pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete na www.pametnaroda.cz.