Příběh československých známek. Můžete ho vymyslet a získat pobyt v Krkonoších

Staré známky. Připomínají významné osobnosti či události. Každá v sobě ukrývá nějaký příběh. Ten můžete vymyslet i vy. Ke stému výročí vzniku Československa se koná vědomostní soutěž. Zúčastnit se ji mohou děti i pamětníci.

Soutěž s názvem Československo – země neznámá? vyhlásil Sokol Prosek společně s městskou částí Prahou 9. Účastníci by měli především prokázat své vědomosti týkající se Československa v letech 1918 až 1939.

Soutěž využívá československé známky vydané právě v těchto letech. Známky jako dokument doby zahrnují významné osobnosti, města a hrady tehdejšího Československa, připomínají výročí významných událostí, například bitvu u Zborova či Všesokolské slety.

Každá známka má v sobě skrytý příběh a úkolem soutěžícího bude tento příběh písemně zpracovat. „Každý soutěžící si vybere známku s tématem, které ho bude zajímat. Buď z předloženého souboru známek, nebo může také zapátrat v albech československých známek,“ vysvětlili organizátoři.

Příběh o maximálně 250 slovech nezapomeňte doplnit obrázkem známky, k níž se text vztahuje. Historku můžete napsat na počítači, ale i rukou. K příběhu připište i své jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, věkovou kategorii. Soutěžit se bude ve třech skupinách, a to soutěžící do 20 let, od 21 do 60 let a poté nad 60 let.

„Děti ze základních škol uvedou i název své školy, kterou navštěvují,“ doplnili organizátoři. Soutěžní práce můžete poslat poštou na adresu Prahy 9 nebo je odevzdat osobně v informačních centrech Prahy 9 na vysočanské radnici, nebo Poliklinice Prosek.

Soutěž se koná od 1. března do 15. května. Vítěze každé kategorie odmění Tělocvičná jednota Prosek týdenním pobytem na sokolské chatě v Krkonoších.