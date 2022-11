Při stavbě okruhu u Běchovic může vzniknout 45 metrů vysoký ochranný val

ČTK

Při výstavbě křižovatky Pražského okruhu u Běchovic by mohl vzniknout až 45 metrů vysoký ochranný val, který by byl porostlý stromy a zelení. Val bude chránit obyvatele před hlukem z plánované dálnice. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Pražský okruh u Černého Mostu. | Foto: Aktron/Wikimedia Commons