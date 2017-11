Při smogu mohou Pražané na MHD zdarma zapomenout

Město má hotový regulační plán při smogové situaci. Kdy a jestli vůbec ho politici schválí, ukážou další měsíce. Mezi opatřeními je zákaz jízdy vozů se sudou či lichou číslovkou v SPZ. Magistrát žádá řidiče z Prahy i ty, kteří do hlavního města dojíždějí, aby jízdy automobilem omezili a k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu.“ Tento text se objevil na webu hlavního města na počátku letošního roku hned několikrát.

Každý Pražan si jistě vzpomene na inverzní počasí a neustálou „mlhu“, které sužovaly metropoli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil smogovou situaci v Praze letos jednou v lednu a dvakrát v únoru. Média a veřejnost tehdy volaly po opatřeních, která by se mohla v případě opakování situace zavést.

Vedení města slibovalo regulační řád

Nejskloňovanějším tématem bylo MHD zdarma. Vedení města slibovalo rychle vytvořit regulační řád. Tři čtvrtě roku uplynulo, topná sezona už začala a plánovaný dokument stále neplatí. „Návrh je připravený, nyní ho připomínkují například městské části,“ popsala aktuální stav radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN).

Jako první krok v případě vyhlášení smogové situace řád stanovuje zákaz jízdy do hlavního města vozidlům s hmotností vyšší než 6 tun. „V každý lichý kalendářní den se na území hlavního města zakazuje jízda silničních motorových vozidel, jejichž poslední číslice v registrační značce je lichá,“ zní druhý bod v dokumentu. Stejné opatření se týká i sudých dní, respektive SPZ s koncovým sudým číslem.

Posledním opatřením pak je zákaz stání se zapnutým motorem po dobu delší než je jedna minuta, s výjimkou stání na křižovatce. Omezení by platila od šesté hodiny ranní do šesti hodin večer. „Od dalších variant, jako je MHD zdarma či zákaz parkování nerezidentů v modrých zónách, jsme upustili,“ vzkázala Plamínková.

Podle analýzy ČHMÚ by prý byl přínos těchto kroků minimální. Naopak vybrané zákazy údajně přispějí k poklesu koncentrace škodlivých částic v některých případech až o 22 procent. Kromě omezování dopravy dokument počítá i s posílením MHD a rozšířením kapacity příměstských linek Pražského integrovaného systému.

Uvedení do praxe ještě potrvá

Kdy a jestli vůbec začne řád platit, není jasné. Kromě městských částí či městské policie se totiž k dokumentu musí vyjádřit například Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj či Ředitelství silnic a dálnic. Čas na to mají až do 1. prosince.

„Následně budou připomínky vypořádány a návrh případně upraven. Poté bude moci návrh nařízení (upravený) v 15denní lhůtě připomínkovat veřejnost,“ popsal postup David Čuřík, právník odboru ochrany prostředí magistrátu. Pokud by tedy v následujících týdnech a možná i měsících meteorologové vyhlásili smogovou situaci, metropole by nemohla vydat žádné zákazy. „Upozornili bychom Pražany na smogovou situaci, případně bychom uveřejnili nějaké návrhy, co by lidé mohli dělat,“ vysvětlila radní.

Další otázkou je, zdali vůbec materiál politici schválí. Vyjma nepohodlí pro obyvatele Prahy i přijíždějící by totiž mohl přinést komplikace v dopravě. „Je třeba zajistit, aby to neochromilo dopravu v celé republice, metropole je důležitou křižovatkou,“ připomněla Plamínková s tím, že uvedení do praxe přinese kromě pozitivních důsledků i řadu negativ. „Politici budou muset vyhodnotit, zdali jsou ochotní za těchto okolností dokument schválit,“ dodala Plamínková.

Situace v Praze je nepříznivá

Smogová situace byla v metropoli od roku 2014 vyhlášená celkem sedmnáctkrát. Na základě nasbíraných dat se předpokládá, že v dalších letech se situace výrazně zhorší jednou až dvakrát v průběhu každé topné sezony.

Praha patří z hlediska znečištění ovzduší mezi nejvíce zatížené oblasti republiky. Může za to především kombinace vysoké koncentrace obyvatel a husté dopravní sítě.