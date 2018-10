Při oslavách 100 republiky chystá akci spolek, který demonstroval proti Babišovi

Vojenskou přehlídkou, pochodem pro republiku a tradičním udělováním státních vyznamenání vyvrcholí o víkendu 27. až 28. října oslavy výročí 100 let od vzniku Československa. Konat se bude i pieta na Vítkově nebo přísaha a složení slibu vojáků, policistů a hasičů. Prahu o slavnostním víkendu navštíví francouzský prezident Emmanuel Macron, slovenský prezident Andrej Kiska a americký ministr obrany James Mattis. Akci na Václavském náměstí chystá rovněž spolek Milion chvilek pro demokracii.

V sobotu 27. října se bude na Hradčanském náměstí konat za účasti prezidenta Miloše Zemana přísaha 900 vojáků a složení slibu 240 policistů a 120 hasičů. Čtvrt hodiny po poledni vyrazí od Tyršova domu Pochod pro republiku v čele se zástupci České obce sokolské, který bude doprovázen historickou scénou s prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem. Průvod dojde na Václavské náměstí, kde bude zakončen vystoupením Sokolů.

Zeman by měl během soboty přijmout zástupce diplomatických sborů. Pokračovat bude také návštěva francouzského prezidenta Macrona, který se sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Večer se uskuteční generální zkouška vojenské přehlídky.

V neděli ráno si Zeman spolu s Kiskou připomenou stoleté výročí na Vítkově. Ve 14:00 začne v Evropské ulici přehlídka, které se kromě prezidenta zúčastní americký ministr obrany a také další zahraniční hosté, ústavní činitelé nebo například váleční veteráni. Diváci budou moci přehlídku sledovat na Vítězném náměstí nebo po obou stranách Evropské mezi ulicemi Gymnasijní a Kanadskou. Prezident během dne také povýší generály a večer udělí státní vyznamenání.

Protiváha televiznímu programu

Spolek Milion chvilek pro demokracii, který dlouhodobě kritizuje premiéra Babiše, chystá oslavu 100 let republiky na Václavském náměstí. Podle organizátorů nepůjde o demonstraci nebo politickou manifestaci. Organizátoři očekávají účast desetitisíců lidí. Akce začne symbolicky v 19:18 hodin, program je naplánován až do 22. hodiny.

„Chyběla nám velká veřejná událost, na níž by přední české osobnosti zhodnotili odkaz uplynulých 100 let, pojmenovali největší výzvy naší současnosti a zamysleli se nad naší budoucností. Právě tak lze výročí sto let republiky náležitě uctít,“ vysvětlil v tiskové zprávě předseda spolku Mikuláš Minář. Pořadatelé budou jména zhruba patnácti hostů odtajňovat postupně, ale zavazují se, že na pódiu nevystoupí žádný aktivní politik. Má jít o oslavu a zamyšlení. „Vypadá to, že vytvoří důstojnou protiváhu k televiznímu programu onoho večera,“ dodal Minář, šéf Milionu chvilek pro demokracii.

Kdo ví, zda narážel na přímý přenos České televize z Vladislavského sálu Pražského hradu, kde Zeman vyznamená například i populárního zpěváka Michala Davida či bojovníky proti podnikatelům, které hlava státu označila v živém vysílání Českého rozhlasu vulgárním výrazem jako „ekonomické zm*dy“.

ČT pak vysílá debatu mezi Zemanem a Babišem, kterou povede Světlana Witovská. Některá média oblíbenou moderátorku prezidentského duelu Zeman vs. Drahoš uvedla jako ženu, která se umí pohybovat mezi znesvářenými světy. Otázka je, jak se budou dva hlavní představitelé státu budou chovat v historicky prvním společném televizním vystoupení. Jejich vzájemná přízeň totiž vznikla už na konci devadesátých let minulého století, kdy Babiš budoval i s pomocí ČSSD podnikatelské impérium. Současný prezident byl tehdy předsedou vlády.

Vybrané akce spojené s oslavami 100. výročí vzniku Československa:

27. října

11:00 - slavnostní vojenská přísaha a složení slibu policistů a hasičů

12:15 - průvod Pochod pro republiku

- francouzský prezident Emmanuel Macron se sejde s premiérem Andrejem Babišem

- prezident Miloš Zeman přijme zástupce diplomatických sborů

19:30 - generální zkouška vojenské přehlídky

28. října

10:30 - pietní akt na Vítkově

- prezident Miloš Zeman jmenuje generály

14:00 - slavnostní vojenská přehlídka

19:18 - oslava 100 let republiky pořádaná spolkem Milion chvilek

20:00 - udělování státních vyznamenání