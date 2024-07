Stále ale ještě platí i tradiční zdejší nabídka: „Snídaňové menu, teplá jídla po celý den, polévky, saláty, teplé a studené nápoje, zmrzlina.“ Aktuální to však bude už jen něco přes týden. Pak se příležitost navštívit zde prostředí, které leckomu připomene mladší léta, kdy podniky typu jídelna bývaly mnohem rozšířenější než dnes, stane už jen vzpomínkou.

Provozovatelé Zdeněk Schick a Richard Haider nezastírají, že i oni zde s podnikáním začínali před lety – když byli mladší a plní elánu. Teď je to jiné, což ohlašuje i jedna z cedulí v provozně: Omlouváme se za omezený sortiment z důvodu ukončení provozu…“ Nechybí však ani vysvětlení: „Byli jsme s vámi rádi od roku 1998, ale čas letí a odcházíme do důchodu.“

Spolumajitel Haider vlastně Deníku neřekl nic jiného: „Začínali jsme tady před pětadvaceti lety. To jsme byli čtyřicátníci, teď jsme pětašedesátníci. Je to jednoduché: už toho máme ‚plný kecky‘ – a končíme,“ konstatoval. S tím, že se nenašel nikdo, kdo by na tradici zavedené provozovny navázal vlastním podnikáním. „Nemáme nikoho, kdo by to vzal po nás – takže to prostě necháváme bejt…“

„Že končíte – to jako napořád? To snad ne!“ nechce věřit tomu,co si venku přečetl, přicházející zákazník. Stálý host a známý; s ženou obsluhující za pultem si tyká. Ano, je to tak; konec je definitivní. Ona si bude hledat jinou práci. Ráda by něco podobného: určitě dál zůstat v gastru. Kolem jídla, masa nebo lahůdek se pohybuje od vyučení – a plánuje, že by to tak mělo být i v novém zaměstnání. Třeba jít prodávat oblečení? Ani nápad! „To určitě ne; to by mě rozhodně nebavilo,“ řekla prodavačka Deníku.

Slov lítosti, že éra nynější jídelny končí, je na místě slyšet víc. Od lidí ze sousedství. Od dělníka v montérkách i od muže ve stejnokroji řidiče autobusu. Ale třeba i od dvojice žen z Karlovarska, jež se zde prý rády zastavily najíst snad pokaždé, když přijely do Prahy a měly chvilku času. Či od muže, který si cestou z urologické ambulance domů vždy raději trochu zajel a záměrně prodloužil cestu, aby se tu mohl zastavit…

Teď přijde změna. „Nevíme, co tu bude dál,“ krčí rameny Haider. Ať to bude cokoli, on, který tu nechal bezmála třetinu dosavadního života, už u toho nebude. Mezi návštěvníky se nicméně objevují různé dohady – s tím, že něco k jídlu se tu prý má nabízet i dál. Snad snažené nudle? Snad se chystá rozšířit své podnikání „ten odvedle“? Inu – vše ukážou příští měsíce.

Každopádně: tahle jídelna, jež za čtvrt století své existence neodmyslitelně patří k místnímu koloritu (a řadě zdejších lidí i lidiček se stala součástí jejich života), bude nenávratně pryč. Leckdo však jen mávne rukou: jemu tohle občerstvení chybět nebude, když bufetům toho typu podle něj odzvonilo: jestli ne už v minulém století, pak snad v prvním desetiletí toho nynějšího.

On chodí do podniků vznešenějšího ražení, s moderní a zdravou gastronomií; ceny řešit nepotřebuje. I takový názor tu Deník zaslechl: v tomto případě nikoli uvnitř, ale na chodníku před provozovnou. Počty přicházejících zákazníků – včetně těch, kteří se rádi vraceli – však napovídal, že jídelny v retro stylu, s nabídkou hotovek, řeznického bufetu a svačinových polévek, doplněnou chlebíčky a saláty, mají stále řadu příznivců. S vytrvalou úporností jich však v Praze ubývá.

Nějakou rozlučku zde prý neplánují. Prostě nakonec zamknou, aby už ráno neotevřeli – a hotovo. To bude tečka za roky práce pro potěšení hladových kolemjdoucích. I lidí přijíždějících sem záměrně. Přičemž jedna věc je nepřehlédnutelná: slova jako „prodloužil jsem si cestu, abych sem mohl zajít“ obsluhu zjevně těší. I když zrovna aktuálně v současných vedrech otáčet se kolem zahřátých nádob a teplé vitríny není žádný med, taková chvála zahřeje.

Zahřeje ale jinak než ten hic okolo. Zahřeje u srdce.