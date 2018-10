Prezidentští kandidáti v Praze uspěli. Drahoš míří do Senátu už po prvním kole

Senátní volby, které ve čtyřech pražských obvodech probíhaly souběžně s komunálními, ukázaly, jak se při lednové přímé volbě hlavy státu zapsali do povědomí lidí neúspěšní kandidáti. Jiří Drahoš, Marek Hilšer i Pavel Fischer ve volbách napodruhé uspěli. Drahoš dokonce v Praze 4 míří k vítězství v prvním kole.

Drahoš, který těsně prohrál v boji o post prezidenta s Milošem Zemanem, si udržuje ve volebním obvodu číslo 20 velký náskok před svou bývalou sokyní z akademického prostředí, profesorkou Evou Sykovou (za ANO). Po sečtení 77 procent hlasů měl někdejší šéf Akademie věd 52,72 procent, kdežto Syková získala necelých třináct procent.

Drahoš se tak pravděpodobně stane po Jiřím Čunkovi druhým přímo postupujícím kandidátem do Senátu, před nimi se to povedlo v české porevoluční historii jen deseti lidem. „Určitě to zviditelnění je důležité,“ připustil Drahoš, jehož navrhli Starostové a nezávislí, výhodu nedávné prezidentské kampaně. „Když jsem začínal, tak podle průzkumů jsem byl na osmnácti procentech obecné znalosti jména Jiří Drahoš. Na konci jsem byl někde u devadesáti procent. Dopadlo to, jak to dopadlo. Ale nemusel jsem se nikomu představovat.“

Drahoš dodal, že si nevybral čtvrtou pražskou městskou část ze žádného kalkulu (v lednu zde získal ve 2. kole prezidentských voleb 46 584 hlasů a jasně Zemana porazil), ale proto, že zde celý život žije. „Nebudu se cítit jen jako senátor za Prahu 4, ale budu naslouchat všem občanům,“ řekl novinářům s tím, že jej výsledek potěšil.

Prosím, přijďte znovu

Lékař Hilšer zvolil netradiční místo pro volební štáb. V rodinné atmosféře za zvuky kytary čekal se svým týmem na sčítání hlasů v jednom z vinohradských domů určených k rekonstrukci. Hilšer v Praze 2 průběžně vede nad senátorem Liborem Michálkem (Piráti) - 45,12 % vs. 15,42 %. „Prosím, pomožte mi dnešní úspěch dotáhnout a přijďte k volbám i za týden. Je to opravdu důležité,“ napsal Hilšer na Twitter, kde poděkoval voličům. Herec Vladimír Kratina, spolupracovník exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl (za SPD) ani bývalý poslanec Ivan Gabal (s podporou Zelených) nezabodovali, byť Kratina (za ODS) na Michálka tolik neztrácí.

Pavel Fischer zase v sobotu stihl oběhnout základny tří ze čtyř demokratických stran, které jeho volbu podpořily. V Praze 12 zbývá sečíst necelých patnáct procent hlasů a Fischer se 47,04 procenta postoupí do druhého kola spolu s pirátskou nominantkou Evou Tylovou (16,83 %). Ivan Pilný z hnutí ANO je až třetí a právník Aleš Gerloch, který kandiduje jako nezávislý zaznamenal necelých devět procent.

Kontrola kvality

„Zdá se mi, že je důležité, že se v těchto volbách vznáší veliký otazník nad celou řadou důležitých témat do budoucna, mimo jiné také nad tím, jak bude poskládaný Senát, to je dneska mnohem důležitější než dřív,“ řekl Fischer. Senát je podle něj „kontrola kvality“. Možná v dnešní době víc než v minulosti je potřeba na některé věci dohlédnout. „Tuhle roli Senát plní,“ uvedl bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Do jakého senátorského klubu by zamířil však neprozradil.

Jediným obvodem, kde neuspěl „prezident“ je Praha 8. Petr Hannig (Rozumní) se topí až na 11. místě s 2,21 procenty. Těsný souboj o vítězství tady vyznívá lépe pro Lukáše Wagenknechta (Piráti). Na druhém místě se drží profesor Pavel Dungl, jehož navrhla TOP 09. Jiří Haramul (za ANO) ztrácí skoro dvě a půl procenta na postup.

Účast v senátních volbách v Praze byla na třech místech kolem 43 procent, na „dvanáctce“ se dokonce blíží padesátiprocentnímu zájmu voličů. I když druhé kolo bývá slabší, Hilšer i Fischer by měli souboj s pirátskými vyzývateli jednoduše zvládnout.