Prezidentští kandidáti by do jmenování profesorů nezasahovali

Prezidentští kandidáti by ve funkci hlavy státu jmenovali profesory podle návrhů vysokých škol. Do návrhů by nezasahovali, protože jde o pravomoc akademických obcí. Uchazeči o post prezidentů to uvedli v anketě médií. Neodpověděl na ni současný prezident Miloš Zeman, který v minulosti některé profesory odmítl jmenovat.

Prezident Zeman při jmenování profesorů v pražském Karolinu.Foto: Deník/Divíšek Martin

„Vzhledem k tomu, že znám postup při jejich navrhování, budu souhlasit s předloženými jmény bez osobních výhrad," uvedl někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek. ČTĚTE TAKÉ: Uchazeči o Hrad nejsou pro zákonnou úpravu postavení manželky Návrhy vysokých škol je třeba plně respektovat i podle bývalého českého velvyslance ve Francii Pavla Fischera.



Podle lékaře a aktivisty Marka Hilšera udělují univerzity akademické tituly na základě stanovených kritérií a prezident jako představitel státní moci nemá právo zasahovat do rozhodování vysokoškolských samospráv. „Při jmenování profesorů se budu řídit návrhy vysokých škol," ujistil. Výběr profesorů je projevem akademické svobody i podle bývalého premiéra Mirka Topolánka. „Politická moc by do něj neměla zasahovat. Prezident podepisuje jmenování," podotkl. ČTĚTE TAKÉ: Má stát odpustit penále z dluhů? Prezidentští kandidáti se neshodnou Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek poznamenal, že jmenování profesorů je slavnostní akt a je nepřípustné, aby nebyl jmenován někdo, kdo splnil všechny zákonné požadavky pro jmenování.



Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš chápe úlohu prezidenta jako vykonavatele role dané ústavou. Je podle něj na akademické obci, kdo je hoden takového titulu. „Snad v nějakém extrémním, výjimečném případu bych zaváhal - například pokud by v mezidobí od návrhu po jmenování vyšly najevo nějaké závažné okolnosti tomu bránící," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Pacienti dostanou recepty dál na papíře, mohou si ale nechat poslat i SMS Podnikatel a textař Michal Horáček vnímá jmenování jako spíše formální a ceremoniální akt. „Odborné posouzení schopností a kvalifikací probíhá mnohem dříve," uvedl. Hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig poznamenal, že se bude řídit striktně zákonem.



Zeman na otázku neodpověděl. Ve funkci prezidenta dlouho odmítal jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu. Vadilo mu jeho údajně nevhodné chování na veřejnosti. Na jaře 2015 pak Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety jiných tří navržených kandidátů. ČTĚTE TAKÉ: Reklamace dárku? Pozor na poukázky a zboží z e-shopů Profesory se kvůli tomu nestali Ivan Ošťádal a Jiří Fajt z Univerzity Karlovy a Jan Eichler navržený Vysokou školou ekonomickou. Odmítnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti. Podle zástupců vysokých škol tak ale porušil závazný pokyn vědeckých rad vysokých škol a usnesení vlády.

