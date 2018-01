Prezidentský kandidát Michal Horáček: Žádný strom neroste do nebe. Ani Zemanův

„Každý z nich je cenný, úplně každý,“ zdůraznil v rozhovoru s Deníkem. Přiznal, že prezidentem chce být hodně, ale kdyby to nedopadlo, svého angažmá nelituje.

Do prezidentské volby zbývá pět dní. Stále věříte, že8. března můžete právě vy ve Vladislavském sále složit při inauguraci slib?

Upřímně si myslím, že mohu. Samozřejmě se nebudu bít v prsa a tvrdit, že to budu určitě já. Vím ale, že jsem pro to za rok a půl udělal vše, co bylo v mých silách. Navštívil jsem přes 500 míst a plně jsem se tomu věnoval. Rozhodnutí je samozřejmě na voličích a já ho budu zcela respektovat.

Jak moc to chcete?

Hodně. Vložil jsem do toho mnoho, byla to taková moje sázka, kdybych to měl vyjádřit svou bývalou mluvou. Vsadil jsem víc než peníze, ty se dají prodělat a zase vydělat, ale rok a půl života vám nikdo nevrátí. Zejména tak cenných 18 měsíců, které zahrnují život naší překrásné dcery Julie. Ta to tak trochu odnesla, což je vysoká cena.

I kdyby to nevyšlo, stálo to za to?

S naprostou jistotou mohu říct, že ano. Dostal jsem se do míst, o nichž jsem ani nevěděl, že existují – Mlýnské Struhadlo, Okrouhlá Radouň, Boletice a spousta dalších obcí, kde všude žijí lidé.

Co jste se o nich dověděl? Z volebních výsledků by totiž mohl člověk vyvozovat leccos…

Možná, já se ale na to dívám trochu jako básník, určitě jako antropolog a hlavně jako člověk. Potkal jsem se s lidmi, jejichž příběhy mě dojaly. Naše země je totiž mnohem lepší, než jak se jeví z médií. Rozdělení, které tu údajně panuje mezi hloupým venkovem a chytráckou Prahou, vůbec nefunguje. Vzpomínám třeba na několik setkání se čtenáři ve Frýdku-Místku v knihkupectví Kapitola.

Tam jsou úžasně vzdělaní obyvatelé. Nikde není psáno, že v Praze by měli být nějací lepší lidé. Všude jsou lidé přemýšliví a méně přemýšliví. Zas a znovu ale vystupuji proti tomu, že ti první jsou jen v Praze a ti druzí na venkově. Dokud se hlavně novináři – a to na ně nechci nasazovat, neboť sám jsem byl novinář – nezbaví svého přezíravého postoje, vybojují stejnou bitvu jako Karel Schwarzenberg s Milošem Zemanem, a stejně tak ji prohrají.

V čem je tedy podle vás kouzlo Miloše Zemana, stárnoucího muže, který i po pěti letech se všemi přešlapy, nepravdamia urážkami přitahuje tak velkou spoustu voličů?

Máme dvě poloviny mozku, úplně stejně velké. Ve své otázce se opíráte jen o tu jednu, která reflektuje, že se nějaké věci odehrály jinak, než jak je popsal nebo pojal Miloš Zeman. Jenže druhá polovina mozku je citová, dřív se tomu říkávalo srdce. A lidé ji možná někdy uplatňují více než tu analytickou.

Na ni Miloš Zeman nepochybně působí mocně, neboť v lidech vzbudil dojem, že je jedním z nich, že se za ně staví. Udivuje mě to. Jeho kampaň totiž spočívá v tom, že jezdí do regionů, kde vystoupí na vyvýšeném pódiu, přednese nějaké moudro, přidá bonmot a to je celé.

Zatímco já přijedu nejen na besedu do kulturáku, ale jdu tam ráno, v poledne, jsem v kravíně, v dílně, v dětském domově, mezi seniory, v neziskové organizaci. Často jsem hodiny stál na náměstích, když jsem prosil spoluobčany o podpis na petiční archy. Nic z toho pan Zeman nedělá.

Přesto mu to funguje. Stejně jako jeho přezíravý vztah k soupeřům, s nimiž odmítl chodit do debat. Všichni sice vědí, jak vykonával svůj úřad, ale nikdo netuší, jak by reagoval na otázky, výtky či argumenty Michala Horáčka, Jiřího Drahoše a dalších kandidátů.

Ano, ale já si na to s dovolením nestěžuji. Mluvím s tím, kdo se mnou mluvit chce. Souhlasil jsem s účastí v pořadu Aréna TV Barrandov, protože odmítám argument, že debata s prezidentovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem je pod moji úroveň. Ptali se mě, zda příště snad budu diskutovat s hradním řidičem nebo uklízečkou, a já jsem odpověděl, jistě, proč ne.

Sleduji vlastní cestu, která vychází z mého hlubokého přesvědčení, že každý člověk je stejně cenný. Úplně každý. S uklízečkami jsem mluvil rok a půl a nelituju ani jednoho z těch rozhovorů. Proto dnes mohu konstatovat to, co je podloženo empirickými údaji, totiž že mě zná mnohokrát víc lidí než jiné kandidáty, podle posledního průzkumu to je 88 procent lidí v celé zemi, což je obrovská masa. Naše interní průzkumy navíc říkají, že v menších městech do 25 tisíc obyvatel mám největší podporu.

Tvrdíte, že si rád vyměníte názory s každým člověkem. Nezměnilo by se to vaším příchodem na Pražský hrad?

Rozhodně ne, nedokázal bych se předělat. Ve veřejném prostoru působím třicet let a jsou to příběhy lidí, které mě vždy inspirovaly.