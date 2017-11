Prezidentem by se stal Zeman. Volilo by jej 41,5 procenta. Druhý by byl Drahoš

Současný prezident Miloš Zeman by v prezidentské volbě nyní získal 41,5 procenta hlasů. Bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše by volilo 30,5 procenta lidí a textaře Michala Horáčka 16,5 procenta. Další kandidáti mají výrazný odstup. Na čtvrtém místě je bývalý premiér Mirek Topolánek se čtyřmi procenty.

Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar a Medianu pro Českou televizi.

"Miloš Zeman sbírá hlasy převážně mezi staršími voliči zejména nad 60 let a také voliči z venkova, z menších měst a spíše s nižším vzděláním. Jiří Drahoš je přesným protipólem v tomto ohledu," sdělil ČT analytik TNS Kantar Pavel Ranoch. Voliči ANO, SPD a KSČM by na Hrad poslali jednoznačně Zemana. "U nich by v podstatě vyhrál už v prvním kole," podotkl Ranoch. Drahoš by vyhrál u voličů TOP 09, STAN, ODS, Pirátů a těsně i ČSSD.

Pokud jde o volební potenciál, tedy podíl voličů, kteří volbu kandidáta reálně zvažují, pak u Zemana je 45 procent, u Drahoše 40,5 procenta a u Horáčka 28,5 procenta. Jako nepřijatelného pak Zemana označuje 45 procent Čechů, Drahoše 15 procent a Horáčka 37 procent. Nejhůře na tom je Topolánek, který je nepřijatelný pro 73 procent lidí.

"Miloš Zeman už v podstatě vytěžil téměř celý svůj volební potenciál a bude pro něj poměrně těžké oslovit nějaké další voliče, protože pro téměř polovinu populace je zcela nepřijatelný. On v tomto opravdu rozděluje společnost na dva podobně velké tábory," řekl Ranoch. Drahoš podle něj může nových hlasů ještě posbírat poměrně dost, protože zhruba třetina Čechů ho v tuto chvíli ještě ani nezná.

Průzkum se uskutečnil od 11. do 15. listopadu a zúčastnilo se ho více 1500 lidí. Do volebního modelu se započítalo téměř 800 z nich.