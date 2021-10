Prezident odvolil do přenosné volební urny. Stejně jako senioři v Praze 8

/FOTOGALERIE/ Volební přenosná urna. To je jeden ze symbolů letošních parlamentních voleb. Díky tomu, že do ní volila hlava státu – prezident Miloš Zeman. Pro členy volebních komisí, kteří zasedají v metropoli v domovech seniorů, je to však běžný kolorit každých voleb.

Volby Praha 8, předsedkyně volební komise Miloslava Cihlářová. | Foto: Deník/Veronika Cézová

„Letos si nás přímo do pokojů s přenosnou urnou pozvalo třicet procent seniorů,“ prozradila Pražskému deníku Miloslava Cihlářová, předsedkyně volební komise v Domově pro seniory Ďáblice v Praze 8. Dvaašedesátiletá předsedkyně sama pochází z vedlejších Letňan a u voleb zasedá pravidelně. Prostředí domova seniorů je jí blízké. „Člověk pokaždé zažije různé milé momenty,“ směje se. „Přišel k nám například pán, obhlédl volební místnost a řekl: ‚Já přijdu odvolit za chvíli. Teď jsem se šel jen podívat, co a jak… Abych věděl, do čeho jdu.“ Muž volil v Praze v mundúru vězně, s pouty na rukou. Vzkaz premiérovi, řekl Přečíst článek › O vtipné momenty není v domovech seniorů během voleb nikdy nouze. „Máme tu v Ďáblicích seniora, který nám vždy zpívá árie, když odvolí. Nebo jsme tady měli pána, který nám řekl, jestli mu můžeme z obálky jeden z lístků vytáhnout. Když jsme mu řekli, že nemůžeme, že musí odvolit sám, nakonec poslepu vytáhl jeden sám,“ směje se předsedkyně Miloslava Cihlářová. V domovech seniorů je většinou volební účast nadprůměrná. A už teď je jasné, že letošní volby nebudou výjimkou. Během pátečního večera odvolilo v Ďáblicích 57 procent seniorů. „A hned ve dvě hodiny odpoledne, kdy se otevřely dveře a volby začaly, odvolila třetina seniorů. Měli jsme dlouhou frontu – a v ní navíc přes deset vozíčkářů. Nikdo si nechtěl nechat ujít příležitost odvolit,“ vypráví Miloslava Cihlářová. Jedna ze seniorek pronesla k večeru ve volební komisi památnou větu. „Tak tady máte můj hlas. Je jeden, ale je důležitý, víte?“ A měla pravdu.