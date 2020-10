Prezident Miloš Zeman dnes odevzdal svůj hlas v senátních volbách. Do volební místnosti v základní škole v Brdičkově ulici dorazil spolu s manželkou Ivanou. „Každé volby jsou důležité, pokud jsou demokratické,“ řekl prezident novinářům poté, co odvolil.

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou odvolili v senátních volbách. | Foto: Twitter

Přímo před vstup do základní školy v Brdičkově ulici na pražských Lužinách, dovezla Miloše Zemana kolona vozů. Poté co prezident předal květinu ředitelce školy, v doprovodu ochranky zamířil do volební místnosti.