Praha - Nabubřele a z pozice moci arogantně, jak to známe z dob totality. Tak se podle některých pražských politiků, zejména z řad ODS, zachoval prezident republiky Miloš Zeman, když obešel občany řádně zvolené poslance, respektive jejich většinovou vůli a do funkce předsedy vlády jmenoval „svého kamaráda bez jakéhokoliv mandátu voličů a stran" Jiřího Rusnoka.

Prezident Miloš Zeman jmenoval 25. června novým premiérem Jiřího Rusnoka. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Asi nejostřeji se včera v tomto smyslu pro Pražský deník vyjádřila starostka Prahy 2 a poslankyně za ODS Jana Černochová. Uznává sice, že Zeman zřejmě doslovný výklad Ústavy České republiky neporušil, nicméně prý bezprecedentně pošlapal ústavní zvyklosti, respektive parlamentní systém, založený na volné soutěži stran.

„Jmenoval svého premiéra protektora s vědomím, že nemá šanci získat pro svou vládu důvěru sněmovny a to je nezodpovědnost," konstatovala Černochová. Dodala, že se obává fatálních důsledků pro budoucnost demokracie v naší zemi. Podobného názoru je i bývalá radní hlavního města za ODS Aleksandra Udženija. „Prezident se snaží o ustavení vlády přátel Miloše Zemana," reagovala. Její bývalý kolega z městské rady a stranický souputník Ivan Kabický je přesvědčen, že do funkce premiérky měla být jednoznačně jmenována Miroslava Němcová (ODS). Totéž včera poznamenal starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS).

To, že se prezident zachoval v souladu se zněním Ústavy ČR uznává, podobně jako Kabický, také další pražský exradní za ODS Josef Nosek. „Nerespektoval ale nepsaná pravidla a gentlemanské dohody. Jmenování Jiřího Rusnoka je krokem absolutistického vládce," myslí si Nosek.

Zato starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský (ODS), patřící do vnitrostranické skupiny kritiků expremiéra Petra Nečase si všímá hlavně toho, že „pokud by nebylo nestandardního chování Jany Nagyové a vytrvalé obhajoby téhož z Nečasovy strany, pak by Zeman nyní nemusel jmenovat Rusnoka premiérem." Prezident podle Mlejnského uplatnil své právo. „To až doposud nikdo z jeho předchůdců nevyužil především proto, že se zatím žádný z českých premiérů nedostal do takové situace, jako Petr Nečas," dodal Mlejnský s tím, že věří v demokratický způsob řešení vládní krize.

Primátor hlavního města Tomáš Hudeček (TOP 09) včera Deníku sdělil, že Miloš Zeman podle jeho mínění poněkud vybočil z dosud zaběhnutých ústavních kolejí, kdy bylo zvykem využít všechny pokusy o sestavení vlády z řad poslanců a politických stran. „Demokracie se nám sice může nelíbit, ale všechny ostatní formy vlády jsou ještě mnohem horší," varoval primátor Hudeček.

Pravice Zemana odsuzuje, levice mu rozumí

Zatímco pražští představitelé politické pravice, tedy ODS a TOP 09 nemohou kvůli jmenování Jiřího Rusnoka premiérem přijít prezidentu Miloši Zemanovi na jméno, výrazná představitelka levice poslankyně a zastupitelka hlavního města Marta Semelová (KSČM) Zemanovo počínání vesměs vítá. Rozhodně podle ní nevybočil z ústavního rámce a neohrozil tedy parlamentní demokracii.

Semelová zdůraznila, že je správné, že nejmenoval do funkce premiérky Miroslavu Němcovou (ODS). „Je členkou strany, která byla součástí koalice.Koalice, jež má na bedrech nespočet afér a která škodila této zemi," podtrhla Semelová.

To, že Zeman neporušil Ústavu, si myslí i zastupitelka Prahy 6 za Stranu zelených Petra Kolínská. Podle ní v naší mladé demokracii nemáme ani nic, co by se dalo označit ústavními zvyklostmi. Poznamenala, že Zeman vlastně postupuje podobně, jako Václav Havel v letech 1997 98, tedy po pádu vlády Václava Kaluse. „Pokud ale vláda Jiřího Rusnoka nezíská důvěru, sněmovna by se měla urychleně rozpustit," je přesvědčena Kolínská.

Její stranický kolega někdejší radní hlavního města a nyní zastupitel Prahy 4 za SZ Petr Štěpánek ale varuje před tím, že demokracie by se mohla ocitnout v ohrožení ve chvíli, kdy by prezident toleroval nebo protahoval mandát vlády bez důvěry poslanecké sněmovny. Zeman podle něj měl jmenovat premiérkou Němcovou, jíž vyjádřila podporu většina poslanecké sněmovny. Bývalý starosta Prahy 5 za ODS Milan Jančík je téhož názoru. Za údajným nerespektováním ústavních zvyklostí ze strany Zemana je podle Jančíka cosi, co je veřejnosti dosud skryto, ale má to být brzy odhaleno.

„Prezident sice navenek nemohl ztratit tvář před svými voliči a odboráři, ale to považuji za zástupný důvod. Je nutné prezidenta Zemana nepodceňovat. Je to velký a silný hráč, který dokáže využít svých nadstandardních styků doma i v zahraničí," naznačil exstarosta Prahy 5.