Koncepce pražských břehů

Tématu se prý chopil kvůli tomu, že chtěl rozhýbat realizaci skoro devět let platné Koncepce pražských břehů. „Tato realizace velmi vázla. Nikdo se k tomu neměl, nejspíš i vzhledem k přesahům problematiky do různých gescí. Cílem výpovědí je pouze začít naplňovat smysl oné koncepce, která chce učinit z říčních břehů v Praze dobře prostupná a přístupná veřejná prostranství,“ pokračoval Zábranský. Lhůta výpovědí je stanovená do konce srpna příštího roku a podle radního už bude záležet na novém politickém vedení metropole, jestli bude chtít pozemky pronajímané dosud Pražským Benátkám lépe zpeněžit anebo uvést do souladu s Koncepcí pražských břehů a dané prostory nějak upravit.

Postranní úmysly Zábranského iniciativy mají popírat další body příslušného tisku. Ten totiž také pověřuje magistrátní Odbor majetku, aby prověřil existenci všech smluv v prostoru vltavských břehů, které by mohly být pro město podobně nevýhodné. Dále dává podnět k založení komunikační platformy všech aktérů z nábřežních pásů. A konečně odnímá souhlas s využíváním městského pozemku, který potřebuje k činnosti restaurace Marina Ristorante, sídlící v trvale ukotvené lodi a provozovaná státním podnikem Povodí Vltavy. Právě přístupové pozemky jsou přitom podmínkou trvání souhlasu k provozování přístavu. A Zábranského „balíček“ rovněž připravil cestu k tomu, aby nové povolení ke správě získalo na dotyčných místech od plavebního úřadu hlavní město.

„Přišel jsem s tím na radu už v létě, kdy se projednání materiálu přerušilo. Uznávám, že to není záležitost, která nesnese odkladu a ani nepatří do mé gesce, ale na druhou stranu je jednoznačně v zájmu města,“ prohlásil dále Zábranský, který považuje za problematické z hlediska Koncepce pražských břehů mimo jiné dlouhodobé ukotvení některých lodí na dohled Karlova mostu.

„Místo původního rybářského úvaziště (přístaviště Platnéřská) pod Alšovým nábřežím doporučujeme v tomto místě zachovat. Je však potřebné zahájit jednání města za účelem využívání dnes soukromého mola jako veřejně přístupného místa na řece. Toto molo by mělo být dále kultivováno a upraveno jako veřejné nástupní místo osobních lodí a koncesovaných malých plavidel,“ uvádí k lokalitě strategický dokument města.

Rizikový z hlediska bezpečnosti

Zdeněk Bergman oponuje argumentem, že neomezený přístup na přístaviště, kde vstupní tunel ústí prakticky rovnou na mola, by byl rizikový z hlediska bezpečnosti. „Nedovedu si představit, že by se tam večer promenádovali opilí turisté. To by nemohlo dopadnout dobře. Vedle Pražských Benátek ale přístaviště využívají rybáři, kteří mají samozřejmě klíče. Držíme tam historický ráz, mola jsou převážně dřevěná… A pokud jde o výši nájmu, nikdo nás za ta léta kvůli tomu neoslovil. Já jsem pochopitelně ochoten přistoupit na navýšení,“ dodal Bergman s dovětkem, že výpovědi podle něj jednoznačně hrají ve prospěch dvou konkurenčních subjektů - Presidential Cruises a Prague Boats.

Ustavující zastupitelstvo, v němž už se zástupci TOP 09 fakticky přesunuli z vládní koalice do bloku vítězného Spolu, vyzvalo radu ke zrušení výpovědí pro „převozníka pražského“. Podle radního Jana Chabra (TOP 09), který má na starosti městský majetek, ukončení pronájmu hlavně v případě malého tunelu v Plantéřské nedává smysl, neboť nikdo jiný nemůže mít o tento prostor zájem.

Koalice Spolu a hnutí ANO opakovaně vyzývají dosluhující vedení Prahy, aby vzhledem ke ztrátě demokratické legitimity nečinilo žádná „odložitelná“ rozhodnutí. Jejich prosazení navíc komplikuje čerstvá podmínka zastupitelů, podle které musí každý návrh projít kontrolním a finančním výborem. Program nejbližšího zasedání radních je zatím prázdný a třeba zmiňovaný radní Zábranský už nechystá nic vyjma návrhů pronájmů nevyužitých městských bytů.