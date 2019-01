Každodenní provoz osobních vlaků mezi pražskými nádražími v Libni a Hostivaři čeká letos na několik týdnů přerušení. Důvodem jsou chystané opravy tratě a současně připravované velké omezení v Praze-Vršovicích, kde probíhají práce na koridoru do Českých Budějovic. První omezení začne už příští týden.

Kvůli chystaným opravám trati už jednala SŽDC s dopravci i některými objednateli. Bude přitom muset dojít k omezení provozu. Jistá jsou zatím krátkodobější omezení, u delších akcí se dá čekat dlouhé jednání o tom, kdy se nakonec bude trať opravovat. „V rámci tříletého horizontu se počítá s údržbou a opravami v nezbytném rozsahu včetně nutných oprav trakčního vedení. V dlouhodobém plánování výluk byly uplatněny i nepřetržité výluky této trati v rozsahu zhruba patnácti dní,“ řekla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Trať zejména v úseku z Libně do Malešic je ve špatném stavu a potřebuje opravit ještě dříve, než začne její rozsáhlejší modernizace. V praxi by to znamenalo, že vlaky objednávané Ropidem v tomto úseku by opět musely jezdit jen z Roztok do Libně, dál by se po jednokolejné trati nedostaly. Podle mluvčího Ropidu Filipa Drápala není reálné, že by SŽDC výluky v takovém rozsahu, jak je plánuje, projednala s dopravci a objednateli.

„Není reálné, aby se tyto práce konaly současně s rozsáhlými výlukami v oblasti stanice Vršovice, které začnou zhruba na přelomu jara a léta 2019. Tyto výluky pak potrvají řádově desítky měsíců a budou vyžadovat odklony některých vlaků linky S9 přes Libeň a Malešice. Pokud by současně i zde probíhaly stavební práce, pak by vznikl zásadní problém s průjezdem vlaků nejen linky S9, ale především pak nákladní dopravy přes uzel Praha,“ řekl Drápal.

Klíčová spojka pro nákladní dopravu

Ropid počítal s tím, že výluky provoz linky S49 letos naruší, ale jen kvůli pracím ve Vršovicích. Kvůli nim budou jezdit některé vlaky odklonem právě přes Malešice, zejména ve špičkách pracovního dne. „Z našeho pohledu je ovšem v případě těchto výlukových stavů zásadní, aby byla na odklonové trati dostatečná kapacita především pro odklonové vlaky linky S9,“ řekl Drápal. První výluka má probíhat již od 7. do 31. ledna 2019. Další nastanou na přelomu jara a léta.

Spojka z Libně do Hostivaře přes Malešice je přitom klíčová i pro nákladní dopravu, zejména Metrans tudy vozí své kontejnerové nákladní vlaky, ČD Cargo a ostatní dopravci tudy vozí vlaky ze směru od Tábora a Plzně. V budoucnu se má doprava na této trati ještě zahustit: v Malešicích má depo Arriva, od prosince letošního roku převezme velkou část rychlíků s motorovými vozy namísto Českých drah. Do Malešic má stěhovat své zázemí ze Smíchova i RegioJet. Sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz proto varuje před naprostým kolapsem této trasy.

SŽDC chce dlouhodobě trať z Malešic do Libně zmodernizovat a částečně zdvojkolejnit. Plán ale dosud není hotov, na konci roku zadala SŽDC další aktualizaci záměru projektu. Ta má zapracovat podmínky ministerstva životního prostředí a současně zpřesnit některé části projektové dokumentace. Zatím poslední časový plán počítá se zahájením stavby v roce 2023.