Přestupní stanice vystavuje obrazy lidí bez domova. Na ulici skončil i profesor

I v lidech bez domova se skrývají nadějní umělci. To dokazuje výstava Uličníci v Přestupní stanici na Žižkově. Až do konce listopadu se tu můžete podívat na obrazy a fotografie lidí, kteří to v životě neměli vůbec jednoduché. U vystavených děl najdete i životní příběh každého z nich. Dozvíte se tak, že na ulici žije třeba vysokoškolský profesor či syn operetního pěvce.

„Původní nápad vznikl od Jiřího Friedricha, který se začlenil do naší komunity v Přestupní stanici a začal s námi spolupracovat,“ vysvětlil začátky výstavy Ian Mikyska z Přestupní stanice. Samotní umělci se pak začali shánět pomocí plakátu vyvěšených v několika sociálních centrech a azylových domech. Na základě toho se pak lidé bez domova v Přestupní stanici přihlásili. „Pak následovaly dva termíny workshopů, na kterých mohli umělci pracovat na svých dílech,“ doplnil Ian. Vytvoření celé výstavy v Přestupní stanici netrvalo ani měsíc. „Zároveň nám ji městská část Praha 3 zaštítila a dostali jsme také od radnice finanční podporu na výtvarné potřeby a celkové zpracování,“ dodala spoluzakladatelka spolku Eva Dudová. ČTĚTE TAKÉ: Jen čtyři procenta mladých lidí nepijí alkohol, ukázal průzkum Obrazy lidí bez domova jsou také doplněny krátkými texty. Na nich se můžete dozvědět životní příběh daného umělce. „Narodil jsem se v Praze, studoval jsem na filozofické fakultě a později přednášel na VŠE humanitní vědy. Jenže se rušily místa a propouštělo se. Další místo na VŠ jsem už nesehnal i přes znalost jazyků a své vzdělání. Je jich málo. Mám malou holčičku s mentálním postižením. Na ulici jsem skončil kvůli exekucím, které z malých částek za pokuty od Magistrátu vyrostly na vysoké sumy. V budoucnu bych chtěl pracovat u Pragulicu či odjet do zahraničí za jinou prací,“ popsal svůj příběh umělec Richard. Své obrazy na výstavu namaloval i pětačtyřicetiletý Karim, jehož otec šéfoval zpěvohře Národního divadla v Brně. Karim ale nechtěl využívat otcovy protekce a ve čtrnácti letech odešel do Prahy. Po několika neúspěšných pokusech najít si práci skončil původní Brňan jako gay prostitut. Takto se živil 16 let. Poté se přesunul do VIP podniku, kde ho jeden z klientů záměrně nakazil virem HIV. Dnes Karim přednáší školám a dělá netradičního průvodce Prahou. ČTĚTE TAKÉ: Akce „Není cesty zpět" přiblíží rizika spojená s tramvajovým provozem v Praze Všechny obrazy si od pondělí 20. listopadu můžete koupit na obchodním portálu Aukro.cz. Díla, která se vám líbí, můžete získat díky přihazování nebo za stálou cenu. „Obraz jde ihned koupit, myslím asi za 1500 korun. Zatím si nikdo žádný nekoupil, ale pár lidí už přihodilo nějakou částku,“ uvedl Ian Mikyska. Expozice je oblíbená i mezi návštěvníky. „Populární jsou automatické kresby a fotky,“ doplnil Ian z Přestupní stanice. Lidé bez domova zároveň oceňují, že mohou být jejich díla vystavená. V komunitním centru a obchodě, který nabízí darované oblečení a zaměstnává lidi bez domova si výstavu můžete prohlédnout až do konce listopadu.

Autor: Michaela Lišková