/FOTOGALERIE/ Pražští úředníci by se v příštích letech mohli přesunout do karlínských kasáren, jak navrhuje primátor Zdeněk Hřib. Na rekonstrukci zanedbaného objektu si Praha nechá vypracovat studii. Ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze, kde nyní část magistrátních úředníků sídlí, končí městu nájemní smlouva v roce 2028.

Hřib téma zmínil minulý týden po schůzce s premiérem Andrejem Babišem ohledně Babišova plánu na stavbu úřednické čtvrti v Letňanech, kde by podle premiéra mohlo pracovat až 10 tisíc úředníků. Primátor ale megalomanský plán na stavbu úřednického ghetta odmítá a navrhuje magistrátní úředníky přesunout právě do karlínských kasáren.

Magistrát zaměstnává přibližně 2300 úředníků, do Karlína by se jich mohla přesunout přibližně tisícovka. „Usilujeme o převod karlínských kasáren na město tak, aby do nich bylo možné po rekonstrukci přesunout úředníky z nákladného pronájmu ve Škodově paláci,“ zdůvodnil záměr Hřib a město proto připraví studii proveditelnosti.

„Ta stanoví, jestli se objemově i nákladově budou kasárna hodit jako sídlo úředníků,“ řekl Pražskému deníku radní pro majetek Jan Chabr. Kolik by ale opravy mohly stát, zatím nikdo nedokáže odhadnout. Výhodou je jejich dobrá dostupnost u metra Florenc jak pro zaměstnance, tak pro Pražany.

Nabídka prodeje za 581 milionů korun

Kasárna byla ještě před pár lety považována za lukrativní nemovitost, o niž se budou přetahovat investoři. Skutečnost byla nakonec jiná. Ministerstvo obrany nabídlo brownfield v roce 2013 k prodeji za minimální cenu 581 milionů korun.

Představa byla, že tady vznikne třeba obchodní centrum podobné Palladiu, které kdysi sloužilo rovněž jako kasárna. Ve hře byla také varianta přenechat kasárna Univerzitě Karlově pro přebudování na kampus. Odborníci z realitního trhu však upozorňovali, že přestavba spolyká stovky milionů korun.

Vysoká škola nevyšla

Myšlenka vysoké školy a studentského bydlení se zalíbila podnikatelce v realitách Ivaně Tykačové, manželce miliardáře Pavla Tykače. Ministerstvo obrany, vedené Martinem Stropnickým (ANO), ale chystaný prodej armádního areálu společnosti Griva Art, za níž stála Tykačová, v roce 2014 zrušilo. Argumentovalo neregulérností soutěže, která měla spočívat v tom, že firma Tykačové byla majetkově propojená s druhým uchazečem.

Stropnický plánoval vyhlásit nový tendr. Tykačová však oznámila, že se o chátrající areál nebude znovu ucházet. Stropnický vzápětí odvolal šéfa majetkové sekce ministerstva a ve funkci skončil i ředitel Agentury pro hospodaření s nepotřebným majetkem.

V roce 2016 o ně projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti, někdejší ministr Robert Pelikán zde plánoval zřídit justiční palác, kam by se sestěhovaly různé soudy a zařízení rozseté po metropoli. Ministerstvo spravedlnosti ale nyní komplex označilo za nepotřebný majetek.

Hlavním objektem původního areálu až pro dva tisíce vojáků, postaveného v polovině 19. století, je pětipodlažní budova se sklepními prostory, zapsána na seznamu kulturních památek. V kasárnách sloužili do roku 1951 hlavně ženisté. Pak sem byly převeleny jednotky vojska Protivzdušné obrany státu a některé složky pražské vojenské posádky jako posádková hudba, vojenská policie či velitelství. V roce 2002 areál vážně poškodily povodně.