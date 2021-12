Rozsáhlé území mezi ulicemi Husitská a Hybernská na jedné straně a Těšnovem a Křižíkovou a Sokolovskou ulicí na straně druhé projde zásadní proměnou. Nově vznikne například Trocnovské náměstí, Náměstí Florenc nebo Palác Florenc s kulturním prostorem pod magistrálou.

Především ale bude možné projít přes celé území všemi směry pěšky, což nyní nelze. Zajistit to má nová lávka, která vyroste přes koleje u Masarykova nádraží. Celá oblast má svým novým charakterem více navázat na historické centrum města, ale se širšími ulicemi.

OBRAZEM: Na Černém Mostě se otevřel největší parkovací dům v Praze

Autobusové nádraží bude mít nově dvě patra, spoje budou přijíždět na zastávky v úrovni terénu a odjíždět z podzemí, jež přímo naváže na metro.

„Florenc je zapomenuté místo v Praze, bylo to strašně moc vidět na zpětné vazbě od lidí, jejich zájem nás motivoval a pomohl nám překonávat překážky v celém procesu. Je to jedno z nejsložitějších míst v Praze,“ řekl Filip Tittl, vedoucí vítězného týmu, který se skládá z několika firem: ze studií UNIT architekti, A69 – architekti a v Londýně působícího studia se slovenskými kořeny Marko&Placemakers.

První dvě studia už mají s obnovou v Praze zkušenosti, UNIT architekti se podíleli na urbanistické studii Kyje-Hloubětín a firma A69 – architekti připravovala například přestavbu smíchovského terminálu.

Do finále soutěže se probojovaly ještě další dva týmy. V porotě zasedli odborníci, zástupci investora i lidé za hlavní město a osmou městskou část.

„Dobré je především propojení s řekou, které bylo o něco lepší než u ostatních dvou návrhů. Porota ocenila hlavně spojení dvou částí města a schopnost adaptovat se na změny, které mohou nastat. Jedná se o podklady pro změnu územního plánu, není to ještě architektura. Říkat, kdy se začne stavět, by bylo neprofesionální,“ oznámila místopředsedkyně poroty Lenka Burgerová (Praha sobě).

PODÍVEJTE SE: Giving Tuesday rozsvítilo i Národní divadlo a rozhlednu na Petříně

Některé týmy počítaly s možností, že místo magistrály vznikne park. „Její vyřešení je velmi dlouhá cesta. Dramatický pokles dopravy nemůžeme očekávat, dokud nebude postaven pražský okruh,“ připomněla Burgerová.

K tomu, aby se začalo reálně něco stavět, je však zapotřebí změna územního plánu.

„Postup bude takový, že vítězný tým doladí vztahy s vlastníky autobusového nádraží a zpracuje zastavovací studii jako podklad pro změnu územního plánu,“ řekl Petr Hlaváček (TOP 09), náměstek pro územní rozvoj.

Investor, kterým jsou společnosti ČSAD Praha holding a skupina Penta Investments, by chtěl začít stavět co nejdříve. „Nejblíže k realizaci jsou budovy v naší části území, jsou to budovy v návaznosti na náš projekt Zahy Hadid, který už je v realizaci. Práce zahájíme hned, jakmile se změní územní plán,“ řekl Petr Palička, výkonný ředitel Penta Real Estate.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.