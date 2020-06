Snímače přenášely aktuální data o zaplněnosti z víc než čtyřech stovek vytipovaných sběrných nádob na území deseti městských částí od loňského do letošního února. Pilotní projekt „Chytrý svoz odpadu“ připravila v rámci inovačního programu Smart Prague ještě předchozí magistrátní koalice v čele s hnutím ANO. Hlavním cílem zapojení moderních technologií je efektivnější vyvážení odpadu – tedy reagující na reálný stav nádoby.

„Chytré město je městem, které se detailně zabývá přírodními zdroji a odpady, které produkuje. Koncepce Smart Prague vychází z předpokladu, že moderní metropole zcela zpracovává a využívá komunální odpad i odpadní a dešťovou vodu. Optimalizace svozu odpadů na základě aktuálních dat navíc zajišťuje čistotu města,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Systém funguje tak, že senzory odesílají údaj o aktuální hladině odpadů v nádobě v pravidelných intervalech šestkrát denně do městské datové platformy Golemio.

Konec nepořádku

V rámci „pilota“ byly senzory umístěné v nádobách se spodním výsypem a u čtyřicítky podzemních kontejnerů (na papír a plast) navíc senzory detekovaly možné ucpání vhozové šachty. To by do budoucna mělo eliminovat situace, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.

Informace o aktuální zaplněnosti byly dostupné i široké veřejnosti v mobilní aplikaci Moje Praha. „Systém digitálního odpadového hospodářství využívající chytré technologie a prvky z oblasti internetu věcí může do budoucna vyřešit problémy související se zaplněnými kontejnery. Díky aplikaci si v budoucnu bude moci kdokoliv zobrazit mapu informující o aktuálním stavu zaplněnosti kontejnerů v jednotlivých lokalitách,“ upřesnil Michal Fišer, šéf městské společnosti Operátor ICT. Ta má v Praze na starosti testování a implementaci inovativních a chytrých řešení.

Úspěšně otestovaný systém zaujal odbornou porotu soutěže Chytrá města pro budoucnost, v níž získal loni cenu v kategorii sídel nad 200 tisíc obyvatel.