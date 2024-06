Byla to ale krušná noc, jak potvrdily nad ovesnou kaší, kterou si u doprovodu objednaly už předem k snídani. „Byla dost zima, teplota vzduchu klesla na čtyři stupně, takže nakonec bylo nejlépe té z nás, která byla zrovna ve vodě. Lipno na startu mělo čtrnáct stupňů, postupně směrem k hrázi se oteplovalo až na osmnáct," hlásí Kristýna Dyková jeden z důležitých parametrů.

Potvrzuje se, jak důležité bylo při přípravách akce myslet nejen na plavecké vybavení, ale i na dostatečné vrstvy oblečení pro okamžiky, které členky týmu mezi úseky, které zrovna plavou, tráví na doprovodných plavidlech. Bylo to i jedno z klíčových témat, které probíraly těsně před startem, řeč byla o zimních mikinách, několika vrstvách bund, čepicích, rukavicích a dokonce i oteplovačkách.

Do vody naopak některé plavkyně chodí jen v plavkách. „Zatím mám plavky. Říkám si, že jsem prohloubila, ale neopren čeká do druhého kola, aby zůstal suchý," vysvětlovala taktiku první členka štafety Lucie Gallistl Pilnáčková. Plavání v chladné vodě pro ni přitom není nic mimořádného, jako zimní plavkyně běžně trénuje a závodí i v mnohem horších podmínkách, při loňské štafetové přeplavbě La Manche se také musela vyrovnat s chladnou vodou. „Já jsem se až lekla, když Lucka začala mluvit o neoprenu," vtipkovala Kristýna Dyková. I ona má na kontě nespočet závodů ve vodě o teplotě i pod 4 °C, kterou otužilci označují za ledovou, stejně jako sólové dálkové přeplavby například kanálu La Manche či Severního kanálu mezi Irskem a Skotskem, kde se o tepelném komfortu také nedá mluvit. A vidět ji v neoprenu snad ani nelze. Na druhou stranu pak dámy příliš nepřekvapil déšť a kroupy, které je vyprovodily hned na startu v Nové Peci.

Drkotání zuby ale není to jediné, co holky musí brát s nadhledem. Plavou ve dne v noci, musely tedy řešit i bezpečnost a navigaci za tmy. „Máme osvětlenou loď, plavkyni i plaveckou bójku. Dodržujeme všechna pravidla, aby byla ta, co plave, co nejvíc chráněná. V případě, že to bude nutné, máme dvě lodě a mohou nás chránit z obou stran. Všichni mají z nočního plavání respekt. Všichni to šli trénovat, což velmi oceňuji, takže jsme připravené," je Kristýna Dyková přesvědčená.

Štafeta dálkových plavkyň se ve čtvrtek vydala na dalekou cestu Vltavou z Nové Pece do Mělníka. | Video: Deník/Hana Svítilová

Ani to však nad ránem nestačilo, Lipno právě kvůli velkému rozdílu teplot vody a vzduchu zahalila hustá mlha. „Rozhodly jsme se proto asi v půl čtvrté na chvíli zakotvit ve Frymburku a počkat, až budeme moct bezpečně pokračovat. Užily jsme si ale první ranní sluníčko," je nadšená Kristýna Dyková a hlásí super náladu i ve zbytku týmu. „Parádně nás to nabíjí. Jsme online ve spojení i s ostatníma holkama, co poplavou další úseky a sledují, jak se nám daří, funguje tu úžasná sounáležitost," pochvaluje si.

Součástí party jsou i členky Aliance žen s rakovinou prsu. Právě na jejich podporu se plavba pod heslem „plaveme za zdravá prsa" zaměřila. „To spojení bylo nasnadě," připomíná ředitelka aliance a zimnní plavkyně Štěpánka Pokorná každoroční osvětovou akci Plaveme prsa. „Jsme moc rádi, že se můžeme připojit a připomenout, že plavání je zdravé a prospěšné jak pro pro ženy, které rakovinou onemocněly, jako rehabilitace po léčbě i jako prevence," zmiňuje a vyzývá nejen pacientky, aby se k akci připojily.

Možnost mají po celé trase, například v pátek odpoledne bude CZECH LADIES Team plavat Českým Krumlovem, mezi pátou a šestou odpolední předá na náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích štafetu druhé skupince. Kde zrovna se plavkyně pohybují, můžete sledovat ZDE.

Je třeba ale počítat, že se data zobrazují se zhruba dvacetiminutovým zpožděním oproti realitě.