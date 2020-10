Žádost o prodloužení nájmu v městském bytě, zobrazení profilu Lítačky či žádost o záštitu primátora při pořádání společenských akcí. To je krátký výčet funkcí, které je zatím možné vyřídit z pohodlí domova skrze webovou stránku Portál Pražana, která od října jede v pilotním provozu.

„Zatím funguje 15 podání, je to ale dobrý začátek pro to, abychom velmi rychle přidávali další životní situace. V plánu jich je 87,“ řekl Michal Kraus, ředitel městské firmy Operátor ICT, jenž má spuštění multifunkčního webu na starosti.

Jen do konce roku by mělo přibýt dalších 30 agend. Podle Krause tak už v polovině příštího roku nebude nutné chodit na úřady kvůli poplatkům za psa nebo za svoz odpadu, pro přihlášení dětí do škol a školek či žádosti o zábor veřejného prostranství. Rezervovat také půjde termín návštěvy na úřadě nebo termín k vydání řidičského průkazu.

„Přijdete" k digitální přepážce

Navíc bude možné komunikovat na přímo s řadou městských firem, jako je dopravní podnik, technická správa komunikací či Pražská plynárenská.

„Vyřídit půjde pokuta od revizora, čímž se ušetří cesta zhruba 20 tisícům lidí ročně. Za důležitou považujeme spolupráci s městskými částmi, Pražané s nimi řeší 80 procent své agendy,“ líčil Kraus.

Pravidla včetně poplatků zůstávají stejná, mění se jen způsob zadávání žádostí. „Měla by to být taková digitální přepážka, kam občan přichází,“ sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj dává koronavirová krize příležitost celému IT oboru. „Pevně věřím, že Praha zvládne krizi a oblast digitalizace promění k lepšímu,“ dodal Hřib.

Přihlásit se dá prostřednictvím datové schránky či vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci na webu eidentita.cz. Pro přihlášení občanským průkazem s čipem je zapotřebí čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software.

Jak bylo řečeno na konferenci Digitalizujeme Prahu, zatím největší překážkou masivního rozšíření nového systému je současná legislativa. Nový zákon o bankovní identitě, který umožní online ověřování identity, totiž začne platit až od ledna. Zvýšený zájem o službu očekává město až v příštím roce.

Úředníci se (zatím) propouštět nebudou

Kromě ušetření času pro Pražany představuje nový web také úsporu pro samotné úřady. Elektronický systém má snížit chybovost úředníků, měli by mít také méně práce. Že by se na úřadech propouštělo, zatím nezaznělo.

Žádosti by měly jít vyřizovat také skrze mobilní telefony pomocí aplikace Moje Praha. Přes ní je zatím možné například najít parkoviště a zaplatit parkování nebo si zajistit prostředek sdílené dopravy.

Rozvoj čeká také aplikaci Lítačka a do budoucna se chystají i další pro zahraniční turisty. V plánu je rovněž proměna webu hlavního města Praha.eu, který je na Portál Pražana napojen.

Drahé to (prý) nebude

Náklady na celý IT projekt činí necelých 15 milionů korun. Podle Hřiba město ušetřilo dalších 10 až 15 milionů korun tím, že převzalo systém ze státního Portálu občana. Kvůli tomu Hřib uzavřel memorandum s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

V Portálu občana je nyní, jak uvedlo ministerstvo, integrovaných 130 služeb, z nichž některé jsou však přesměrované na jiné úřady.