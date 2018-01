Premiér Babiš si jde pro důvěru. Dostane spíš výprask

/INFOGRAFIKA/ Andrej Babiš není zvyklý na prohry. V byznysu ani v politice. Jednak je houževnatý a pracovitý, jednak si to vždy uměl zařídit tak, aby dostal, co si zamanul. Dnes před ním však stojí hráz politického odporu, kterou asi nezdolá.

Hnutí ANO disponuje 78 hlasy, takže na většinovou podporu ve sněmovně to nestačí. Všechny strany včetně KSČM deklarovaly, že jejich členové nebudou rozhodovat nohama, což znamená, že neopustí sál, aby snížili kvórum a umožnili existenci Babišovy menšinové jednobarevné vlády. Naopak budou aktivně proti. Tento rezolutní postoj včera schválilo téměř jednomyslně nejvyšší vedení komunistů.

To stojí za pozornost, neboť jejich šéf Vojtěch Filip ještě v pátek Deníku řekl, že „by byl nejraději, kdyby se povedl už první pokus“. Andrej Babiš se snažil komunistům v mnohém ustoupit. Jak ale sdělil Filip, nestačilo to. Nedočkali se slibu zdanění finančních náhrad církvi ani potvrzení priority pro zákon o obecném referendu. Okázalé lpění na levicových zásadách tak zatím v KSČM dostalo přednost.

V upraveném programovém prohlášení přitom Babiš klade větší důraz na sociální problematiku včetně slibu bezplatného jízdného na železnici pro děti a seniory. „Partnerem jsou pro nás především zaměstnanci a jejich odborové organizace,“ píše se v preambuli. Jako by natahoval ruce k sociálním demokratům a komunistům. Je to logické, neboť u nich zřejmě bude hledat oporu při svém druhém pokusu. Prezident Miloš Zeman prosazuje právě konstrukci, při níž by v menšinovém kabinetu zasedli zástupci ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů.

V úterý se nečekaně sešel ještě s šéfem SPD Tomiem Okamurou, ani on ale nenabídl 22 potřebných hlasů. Nechce totiž stát mimo vládu, ale být přímo v ní. Což Babiš nepřipouští.

Couvání doleva

Piráti zároveň připomínají, že Babiš v prohlášení couvl z řady vyhraněných protikorupčních formulací. „V návrhu zůstal požadavek novelizovat registr smluv, premiér již však explicitně nejmenuje podniky, kterých by se to mělo týkat, tedy ČEZ či Českou poštu. U firem čerpajících veřejné prostředky nebyl zahrnut požadavek na odkrytí vlastnické struktury. Chybí úprava nominací do dozorčích rad státních firem,“ komentuje dokument předseda Pirátů Ivan Bartoš.

A šéf pirátského klubu Jakub Michálek dodává: „Zůstává otázkou, proč najednou tyto klíčové části, na kterých byla při jednání s ANO shoda, utrpěly takové vykostění a zevšeobecnění.“

Odpověď je jednoduchá. Komunisté jsou kategoricky proti rozšiřování registru smluv, naopak žádají, aby se povinnost zveřejňování netýkala žádného podniku se státní účastí. Zatímco Babišovo nakročení doleva je vynucené okolnostmi, jeho původní preference vládnutí s ODS se zhroutilo pod ne᠆ústupným vedením Petra Fialy a Zbyňka Stanjury. Zda jde o správnou strategii, ukážou až další volby.

Čapí probuzení

Všechny tyto úvahy ovšem může zhatit kauza Čapí hnízdo. Obsahové priority žádosti o důvěru vládě, kterou přijde podpořit Miloš Zeman, zaniknou v mohutném souzvuku všech ostatních aktérů, kteří zdůrazňují, že České republice nemůže vládnout premiér podezřelý z podvodu evropských rozměrů. Dokonce se objevily návrhy, aby se schůze přerušila do doby, než sněmovna bude hlasovat o Babišově a Faltýnkově opětovném vydání k trestnímu stíhání.

Tento moment, který Andrej Babiš do svých politických ambicí vůbec nezahrnul, ho může z premiérského snu definitivně probudit. Pokud ovšem nevsadí na voliče, kterým je padesátimilionová dotace na miliardářovo sídlo šumafuk, byť ji zaplatí ze svých kapes. V předčasných podzimních volbách by totiž pravděpodobně Babišovo ANO získalo víc než loňských 30 procent.