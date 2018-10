Premiér Babiš: Neúspěch ANO v Praze beru na sebe. Měl bych rezignovat?

Dlouho se čekalo, až přijde do volebního štábu hnutí ANO v OD Kotva velký šéf. Premiér Andrej Babiš dorazil před devátou hodinou, krátce se poradil za zdí z palet se svým týmem a pak předstoupil před novináře. „Pokud nevyhrajeme Prahu, budu zklamaný,“ přiznal Babiš.

Volební štáb ANO při volbách do zastupitelstev obcí a senátu 6. října v Praze. Andrej BabišFoto: Deník / Martin Divíšek

Zprvu nechtěl Babiš komentovat průběžné výsledky voleb do pražského magistrátu. Ze začátku prohlásil, že vládní hnutí vedlo pozitivní kampaň na rozdíl od politických soupeřů. „Jsem přesvědčen, že hnutí ANO mění naši zemi k lepšímu. Sleduju různé názory politologů o levici a pravici. Pan předseda ODS Petr Fiala tvrdí, že jsme levicová strana. Není to pravda,“ zlobil se Babiš. „Jsme tady pro všechny, realizovali jsme pravicové věci. Dělal jsem maximum pro naše důchodce, babičky mi píšou, že můžou cestovat za svými rodinami, mám sociální cítění,“ dodal předseda vlády na tiskové konferenci.

Historické problémy

Na dotaz reportérky Deníku odpověděl, že neúspěch ČSSD v komunálních volbách neovlivní koaliční spojení. A pak se rozpovídal i o situaci v hlavním městě: „Praha nevypadá dobře. Ano, máme tu historické problémy, už máme pátého předsedu. Výsledek nebude takový jako před čtyřmi lety. Ale musím říct, že náš kandidát je opravdu nejlepší manažer ze všech.“

Podnikatel Petr Stuchlík nahradil původního lídra a poslance Patrika Nachera. Babiš chtěl neoblíbenou primátorku Adrianu Krnáčovou nahradit energickým Stuchlíkem. Ale vypadá to, že Pražany jeho kampaň plná neotřelých nápadů neoslovila. „Beru to na sebe. Měl bych rezignovat? Nebo na co se mě zeptáte?" řekl Babiš po dalším dotazu směrem k žurnalistům s úsměvem na rtech. „Udělal jsem v životě plno špatných personálních rozhodnutí. Politici nerostou na stromě.“

Nešťastné výroky

Babiš každopádně nehodlá ovlivňovat podobu koalice v Praze, ačkoliv část neúspěchu dává za vinu Straně zelených, s níž v rámci Trojkoalice se sociální demokracií ANO vládlo. Zelení podle premiéra blokovali výstavbu. „My jsme kauzy jako Opencard nebo tunel Blanka zdědili,“ prohlásil zakladatel hnutí. Babiš však přiznal, že Krnáčová nedokázala svou práci dobře prodat. „A pak ty nešťastné výroky," poznamenal. Zřejmě myslel třeba proslulou větu o „zpovykaných Pražácích“ kvůli protestům obyvatel proti dopravním uzavírkám na Žižkově. Babiš kritizoval i účast členů ANO v městských firmách.

V rozhovoru pro Českou televizi pak dodal, že Stuchlík přišel pozdě, ale za krátký čas udělal maximum možného. A že vládní hnutí teď má v metropoli tři silné osobnosti - kromě kandidáta na primátora ještě Nachera a bývalého ministra financí Ivana Pilného.

A jaký je Babišův názor ohledně možné povolební spolupráce hnutí ANO s občanskými demokraty? „To není otázka na mě. Nebudu do toho mluvit. ODS jsem navrhoval vládní spolupráci po volbách. Řekli, že si to jejich voliči nepřejou. Uvidíme, počkáme na výsledky. Pan Stuchlík může oslovit i lidi, kteří mě nenávidí a bytostně nesnáší.“