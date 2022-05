Ulice, která nese jméno po sovětském maršálovi Ivanu Stěpanoviči Koněvovi, měla namále už několikrát. Pokaždé ale z přejmenování sešlo, neboť by tamní obyvatelé i firmy se sídlem na trojce nesli zátěž související se změnou adresy.

Maršál Koněv se sice podílel na osvobození Prahy v roce 1945, zároveň však pomáhal při potlačení maďarského povstání v roce 1956. A také na jaře 1968 vedl vojenskou delegaci, jejíž členové v Československu mimo jiné prováděli zpravodajský průzkum před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy.

Přejmenování, které se neprosadilo v minulosti, může ale ve světle současného dění na Ukrajině dopadnout jinak.

Podle mluvčího Prahy 3 Pavla Trojana se nyní dokončuje metodika ankety. „Po anketě se bude další osud názvu řešit na úrovni městské části a pak na místopisné komisi hlavního města Prahy,“ vysvětlil.

Ve třetí městské části bydlí i učitelka Rebeka Vadasová. „Chápu, že si to část lidí přeje, ale vnímám i zátěž, kterou to přinese pro těch zhruba pět tisíc místních lidí i pro spoustu firem, které tu sídlí. Vnímám však pozitivně, že se nás na to radnice chce ptát,“ řekla Pražskému deníku.

To v Praze 6 už k přejmenování části Korunovační ulice došlo. Od minulého měsíce nese název ulice Ukrajinských hrdinů. „A navazující železniční most, spojující Prahu 6 s Prahou 7, který dosud neměl žádné pojmenování, se nově jmenuje Skakunův most,“ připomněl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Vitalij Skakun byl ukrajinský ženista, který v bojích na Ukrajině obětoval svůj život, aby zpomalil postup ruských invazivních jednotek.

Skakunův most a ulice Ukrajinských hrdinů geograficky i tematicky navazují na náměstí Borise Němcova, které získalo svůj název před dvěma lety podle zastřeleného ruského opozičního politika.

„V nově pojmenované části ulice nejsou žádné adresy našich občanů s trvalým pobytem, přejmenování tak nevyžadovalo výměnu dokladů,“ řekl zastupitel šestky Libor Bezděk, který změnu názvu inicioval.

Obyvatelka Prahy 6 Michaela Blumtritt změnu vítá. „Jistě by se našly i potřebnější ulice, které by si zasloužily změnu názvu více než Korunovační, ale snaha o provokování v blízkosti ruského velvyslanectví mě těší,“ řekla Pražskému deníku.