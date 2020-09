Zdroj: RedakceTen, kdo se chce nechat v Praze otestovat jako samoplátce, musí se povětšinou objednat předem online. Například v rezervačním systému Ústřední vojenské nemocnice zbýval ve čtvrtek odpoledne nejbližší volný termín na sobotu. Postupně se v ÚVN zaplňují už i termíny na příští týden.

Thomayerova nemocnice má obdobný rezervační systém, nejbližší volný termín ve čtvrtek ukazoval až 19. září. „Snažíme se lidem nabídnout co nejkratší čekací doby s tím, že symptomatičtí pacienti mají přednost,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Nemocnice Na Bulovce prostřednictvím twitterového účtu oznámila, že vzhledem k nárůstu počtu odběrů na covid-19 vyšetřuje pouze ty, kteří jsou registrování v on-line rezervačním systému: „Omlouváme se, kapacita našeho odběrového místa je 1000 osob denně. Bez objednání vyšetříme pacienty s příznaky, kteří mají žádanku od lékaře nebo od hygieny.“

Lepší situace panuje ve Všeobecné fakultní nemocnici. Ta totiž samoplátce přijímá i bez objednání. Schopna je odbavit až 40 lidí za hodinu, přičemž čekací doba je pro všechny stejná – jednu až tři hodiny. „Okolo 15. hodiny prověříme délku fronty a uzavřeme ji po odpočítání příslušného počtu lidí, které zvládnou naši pracovníci otestovat,“ řekla mluvčí Marie Heřmánková. Většinou se v Praze k testu dostanete až za jeden dva pracovní dny, i když se najdou i místa, kde se lze objednat na aktuální den.

JIŘÍ BERAN, epidemiolog: Není na místě propadat panice

Myslím, že situace je o tom, že stoupá počet infikovaných (nikoliv nemocných) a na druhou stranu ty lidi, kteří nemoc prodělají, pak už budou spolehlivě chránění. Navíc smrtnost v Česku pořád klesá, což je výborná zpráva. Skutečně je to dobré. Na celém světě je 25 milionů infikovaných a jeden milion z nich zemřel, což jsou 4 procenta. Současná smrtnost v Česku je 0,47 procenta, což je desetkrát méně než ve světě. Což je naprosto úžasné, není na místě propadat panice. Je potřeba dělat to, na co jsme zvyklí a být v klidu. Lidé v Praze prostě mohou být v pohodě.