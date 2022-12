Předvánoční zabijačka. U Rarášků si turisté prohlíželi zavěšeného pašíka

Alena Hedvíková Reportérka

/FOTOGALERIE/ Předvánoční vepřové hody, tradice typická pro českou kulturu, pomalu mizí. Někde se lidé snaží zvyk zachovat. A to dokonce i v místech, kde by to nikdo nečekal.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V restauraci U Rarášků uspořádali zabijačku. | Foto: Richard Pech