Situace v pražské koalici není idylická. Požadujete setkání kvůli chování primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Je to začátek jejího konce?

To si nemyslím. Jasně deklarujeme zájem na pokračování této koalice, která je složena z několika subjektů, což klade větší nároky na řízení. Primátor musí být ten, kdo tři zúčastněné subjekty spojuje, hledá kompromis a je mužem konsenzu, nikoli nátlakové politiky.

Co vám v tomto směru na primátoru Hřibovi vadí nejvíc?

Událost z minulého týdne, kdy pan primátor bez vědomí radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) navrhl odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka, což je firma, za niž odpovídá právě pan Chabr. Kdyby plynárna byla výroky pana primátora poškozena, její zisky klesly a Pražanům by zdražil plyn, politickou odpovědnost by nesl radní Chabr.

Přitom primátor věděl, že chceme o Pražské plynárenské vést debatu. Byla dohoda, že se vedení koalice potká s panem Janečkem a všechno prodiskutujeme. Kdyby se ukázalo, že tam problémy jsou a může za ně pan Janeček, tak nechť je odvolán. Nejsem jeho advokátem.

Hřibovy připomínky, že Pražská plynárenská uzavřela nevýhodné smlouvy, rozdala vysoké odměny svému řediteli a exzastupiteli Březinovi a její dodavatelská firma Revis věnovala TOP 09 dar ve výši tři čtvrtě milionu korun, tedy z diskuse a priori nevylučujete?

O tom chceme jednat. Ale jestli s námi chce pan Hřib vládnout a bere nás jako partnery, tak mě fascinuje, že do médií hovoří o nějakém daru TOP 09, který je veřejně známý a oficiálně přiznaný a není od Pražské plynárenské. Pokud má v tomto směru nějaké pochyby, ať podá trestní oznámení.

Nerozumím tomu, proč svému koaličnímu partnerovi mlátí o hlavu nepodložená pirátská podezření o podivném sponzorském daru. Připomínám, že já jsem u toho daru nebyl a daného sponzora neznám, ale vadí mi, že primátor na nás veřejně plive, přičemž s námi chce vládnout. To je styl, který se mi nelíbí. On má být svorníkem nad stranami, a ne do nás kopat. K tomu nemůžeme mlčet. Koalici nebouráme, ale neumím si představit, že by takto mohla fungovat dál.

Což zní jako pobídka k výměně vedení magistrátu. Koneckonců se netajíte tím, že máte třeba k ODS blíž než k Pirátům, že?

Nezakrývám, že TOP 09 je pravicová strana a Piráti levicová. Kauzu Pražské plynárenské ale vyvolal pan primátor, nikoli my s cílem změnit vedení pražské radnice. Nenastala by, kdyby ji pan Hřib nepoložil na stůl proti vůli odpovědného radního a bez debaty s ředitelem Janečkem. Obecně platí, že ideové rozdíly mezi námi jsou, ale zatím k žádnému fatálnímu sporu nedošlo. Některé levicové nápady, jako bylo zdanění prázdných bytů, Piráti sami stáhli.

Zdeněk Hřib ale tento nápad v Deníku zdůvodnil tím, že Praha „nemá legislativní možnost jakkoli řešit prázdné byty ruských spekulantů“. S tím nesouhlasíte?

Nejdříve by musel říct, jak je tento fenomén rozsáhlý, kolik takových bytů je. Podle mých informací je to naprosté minimum. O ně v této otázce ale přece vůbec nejde. Mnoho Pražanů má dva byty proto, že je zdědili nebo koupili pro děti či na investici.

Vlastnictví druhého bytu není nic, co by mělo být sankcionováno nebo nadměrně zdaňováno, zvláště v zemi, kde neexistuje důchodová reforma a lidé nemají šanci si pořádně na důchod spořit. Ten nápad proto vnímám jako opatření proti střední třídě, kterou zastupuje TOP 09. A postup proti ruským oligarchům? Ok, my jsme nejvíc protiruská strana, ale musí se najít řešení, které nepoškodí české občany.

Lidé vlastnící několik bytů nechcete trestat za jejich neobsazenost, zato jim ale Praha hodlá dramaticky zvednout daň z nemovitosti. Není to pokrytecké?

S tím já ovšem nesouhlasím. Pro zvyšování daňové zátěže nikdy hlasovat nebudu, byť by šlo o „symbolickou“ tisícikorunu, jak říká pan radní Hlubuček (STAN). V Česku je obrovská byrokracie, relativně vysoké daně, takže bychom měli řešit, jak občanům život zjednodušit a zlevnit, ne ho zdražit. Tato koalice by si měla stanovit tři čtyři základní témata, která Prahu v tomto volebním období posunou dál, třeba v dopravě či bydlení, a nevymýšlet, jak co komu zdražit.

Není skutečným důvodem periodických roztržek mezi TOP 09 a Piráty dění ve vaší mateřské straně, kde se o předsednictví přihlásil senátor Tomáš Czernin?

To by byla pravda, kdybych jasně řekl, že budu na předsedu TOP 09 kandidovat. Já ale otevřeně říkám, že vidím několik osobností, které by mohly tuto funkci vykonávat stejně dobře nebo lépe než já. Jednou z variant je, že kandidovat nebudu a podpořím někoho jiného. V tom případě argument o propojení magistrátní a celostátní politiky neplatí.

Právě naopak. Pokud nebudete předsedou TOP 09, o to víc byste asi usiloval o primátorský řetěz, ne?

Věřte mi, že dokážu klidně žít bez jakékoli funkce. Nepromýšlím žádný převrat na pražské radnici, natož abych ho připravoval. O post primátora jsem mohl intenzivně bojovat loni na podzim, ale ustoupil jsem v zájmu koalice. Dokud bude plnit svůj program a výhody budou převažovat nad nevýhodami, nevidím důvod ji bourat. Nemůžeme ale jako strana, která má stejný počet mandátů jako Piráti, hrát druhé housle a nechat si zasahovat do kompetence našich radních.

Dovedl byste si představit magistrátní koalici s hnutím ANO?

O tom neuvažuji, nejednám o ní. Odmítli jsme ji na podzim a není důvod tento postoj měnit.

Miroslav Kalousek, který není vaším fanouškem, podporuje do čela TOP 09 Tomáše Czernina…

Naštěstí není mým fanouškem a řekl bych, že pana Czernina doslova přesvědčil, aby kandidoval.

Byl by senátor Czernin dobrým předsedou TOP 09?

Myslím, že nikoliv. Lidsky si ho vážím, ale nepovažuji ho za příliš vhodného kandidáta. V posledních dvou letech se politicky příliš neprofiloval, což podle mě není zárukou dalšího rozvoje TOP 09. Ideově se navíc lišíme, na můj vkus je pan Czernin příliš konzervativní a dělat z TOP 09 konzervativní venkovskou stranu může být nebezpečné, protože třeba v Praze bychom mohli přijít o řadu liberálních voličů.

TOP 09 má jak konzervativní, tak liberální voliče, neměla by hazardovat s možností, že o jednu z těchto skupin přijde. Moje rozhodnutí ohledně kandidatury na předsedu TOP 09 padne koncem srpna, kdy představím koncept toho, co by podle mě bylo pro TOP 09 nejlepší, včetně případných kandidátů a programu.