Předseda KSČM Filip by o vládě nejraději rozhodl už v prvním pokusu

Andrej Babiš piluje vládní prohlášení, ale s definitivní verzí už za představiteli parlamentních stran chodit nebude. Jak řekl v sobotním rozhovoru pro Deník, nechce hrát divadlo a formálně se scházet s politiky, kteří jeho menšinovou vládu podpořit nechtějí.

Jedinou výjimkou je předseda KSČM Vojtěch Filip, s nímž se potká zítra ráno nad připomínkami, které mu komunisté zaslali.

„První verze programového prohlášení má zbytečně moc stran, zredukujeme je zhruba na osmnáct. Určitě tam bude preambule, v níž popíšeme naše priority. K těm patří bezpečnost občanů, boj proti migračním kvótám a ilegální migraci, důchodová reforma, digitalizace země, veřejné investice a zvyšování mezd pro profese, kde jsou stále nízké,“ uvedl Babiš pro Deník.

PODMÍNKY TOLERANCE

Premiér sice deklaruje, že napoprvé důvěru zřejmě nezíská, ale ve skutečnosti je ve hře stále možnost, že patnáct komunistických poslanců opustí sál, čímž se sníží kvórum (při hlasování o důvěře je nutná nadpoloviční většina přítomných poslanců, přičemž ANO jich má 78). Podle informací Deníku vyjednavači ANO stále hledají devět poslanců SPD, ČSSD i KDU-ČSL, kteří by taktéž při hlasování odešli z místnosti a tím umožnili existenci Babišovy vlády s důvěrou.

Kdyby se našli, komunisté by menšinový kabinet nechali žít. „Nejraději bych to rozhodl v prvním pokuse,“ prozradil Filip Deníku. Připojil i vysvětlení svého postoje: „Pan Babiš sice mluví o snaze vytvořit koaliční vládu s ODS, ale myslím, že to neodpovídá naladění klubu ANO, všichni jeho členové nejsou pravicově zaměření a nemám pocit, že by chtěli rozkrádat stát. A Andrej Babiš není svým založením odeesák.“

Komunisté mají pro toleranci Babišovy vlády několik podmínek. „Původní materiál vláda sepsala velice povrchně, v mnoha věcech je příliš obecný, některé globální výzvy nejsou zmíněné vůbec,“ píše se například v připomínce k oblasti zahraniční politiky.

ČÍNA ANO, UKRAJINA NE

Z textu, který má Deník k dispozici, vyplývá, že „KSČM chybí jasné odmítnutí federalizace EU a zdůraznění principu uchování suverenity ČR, stejně jako potřeba emancipace evropské politiky od politiky USA“. Komunisté v prohlášení postrádají i důraz na budování rovnoprávných vztahů se všemi stálými členy Rady bezpečnosti OSN včetně Ruska a Číny.

Naopak zpochybňují snahu o posílení vztahů s Ukrajinou, která je podle KSČM nestabilním prvkem na evropské mapě.

„Ukrajina je rozvrácena politicky, ekonomicky i národnostně a jako časovaná bomba ohrožuje mír a stabilitu v Evropě,“ míní. Nelíbí se jim ani to, že ČR v podání vlády hodlá rezignovat na roli mostu mezi Východem a Západem, kterou převzalo Rakousko.

„Nesouhlasíme, aby armáda ČR byla budována jako expediční sbor, podporujeme jen výjimky, jako jsou ochrana před migrací, resp. kroky, které vyplývají z našich závazků a jsou přijaty na základě usnesení RB OSN,“ uvádějí komunisté a podtrhují, že nevidí žádný důvod pro účast českých vojáků v Pobaltí na hranicích s Ruskem.

„Teze, že ČR potřebuje vybudovat válečnou armádu s odpovídajícími zásobami a výstrojí považujeme za špatný vtip, protože samo označení evokuje dojem, že armáda ČR je připravována k válce,“ napsal expertní tým KSČM.

V dopravě pak mají zásadní výhradu k tomu, že vláda zvýhodněním konkurence může postupně zlikvidovat národního dopravce České dráhy. Proto trvají na garanci podmínek pro ČD.

„Chybí například pokračování memoranda a zajištění plošné dopravní obslužnosti, kterou dosud ČD a.s. poskytují. Je nutné zajistit konkurenceschopnou cenu pro národního dopravce, a to není možné jinak než změnou pravidel pro její stanovení a povolením odpočtů některých nákladových položek pro jednotlivé tratě,“ vysvětluje odborný garant na dopravu Karel Šidlo.