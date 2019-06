/FOTOGALERIE/ Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu na Letné 23. června bude suverénně nejdražší ze série protestů, které od konce dubna pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. První demonstrace stála zhruba 100 tisíc korun, dosud poslední na Václavském náměstí, jež se konala 4. června, vyšla na 550 tisíc korun. V rozhovoru pro to řekl jeden z organizátorů Mikuláš Minář. Protest na Letné by podle něj mohl stát až 1,5 milionu korun.

"Budeme mít mnohem větší pódium, o další dvě LED obrazovky víc. Celkově toho bude mnohem víc. Teď nemám přesnou představu, ale myslím, že řádově to bude dvakrát až třikrát dražší než Václavské náměstí. Milion až milion a půl, tak nějak by se to mělo vejít," řekl Minář.