Jakub Mazovec, který jako první z demonstrujících promluvil do megafonu, řekl, že nikdo nemůže očekávat, že se odstřihnutí Ruska od bankovního systému SWIFT nedotkne i občanů Evropské unie. "Co je to ale proti tomu, co teď zažívá Ukrajina? V systému SWIFT je na 11 tisíc bank, toto odstřižení Putin pocítí nejen jako symbolický akt," uvedl Mazovec.

FOTO: Příznivce Ruska vypískaly u ambasády desítky protiválečných demonstrantů

Pronesl také, že žádný systém SWIFT nenahradí a jakýkoliv jiný systém nebude stačit k vyřizování plateb a financování války v rozsahu, jak to SWIFT umožňuje Putinovi dnes. Protestující německému kancléři vytýkali i zbabělost a nedostatečnou pomoc státu, který dříve označil za spojence. "Na Ukrajinu poslali helmy. Co pošlou příště? Polštáře?," uvedl další rozhořčený řečník.

Demonstranti si s sebou přinesli ukrajinské vlajky a vlastnoručně vyrobené transparenty v němčině, češtině, ukrajinštině a angličtině. Některé z nich na sobě měly napsány slogany jako "Nenechte Kyjev znovu padnout", "Ribbentrop-Molotov = Baerbock-Lavrov" nebo "Olaf Schröder???", který odkazoval na bývalého německého Kancléře Gerharda Schrödera ze stejné strany, jako je Scholz. Schröder totiž po ukončení mandátu kancléře aktivně pracoval pro ruský Gazprom.

Praha stojí za Ukrajinou! Na Václavském náměstí demonstrovaly tisíce lidí

Jiné transparenty osočovaly Německo z obchodního partnerství s vrahem. V průběhu demonstrace protestující společně k oknům německého zastoupení křičely slova jako "hanba", "Putin je vrah" nebo "Braňme Ukrajinu!".