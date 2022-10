Praha začala uvažovat o zavedení moderní trolejbusové dopravy kolem roku 1927. Ze začátku se hledala vhodná trať. Do úvahy padaly tratě Karlín – Vodičkova (návrh 1927), Vysočany – Kbely (1931), ale také ze Smíchova na Zbraslav a do Štěchovic, nebo z Vypichu do Hostivic (1931). Souběžně s tím se hledal vhodný výrobce vozidel. Pro různé komplikace se však nic z toho nezrealizovalo.