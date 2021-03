„Počítáme s tím, že bychom rádi udělali na magistrále nový světelně řízený přechod pro chodce, což určitě, věřím, bude velmi silné téma,“ uvedl v podcastu Správy železnic šéf Stavební správy západ Petr Hofhanzl. Podle něj by bylo zřízení přechodu krokem správným směrem, ačkoliv nápad podle něj „nebude částí veřejnosti dobře vnímán“.

Jednoznačně se zatím k nápadu nepostavilo ani město, kterému magistrála patří. „O záměru Správy železnic víme a diskutujeme jej s nimi. V tuto chvíli zvažujeme argumenty pro a proti,“ sdělil Adam Scheinherr (Praha sobě), primátorův náměstek pro dopravu.

Místo parkoviště park

Nápad na zřízení přechodu je součástí velkých plánů Správy železnic na kultivaci a oživení nádraží. Aktuálně se dokončuje oprava exteriéru Fantovy budovy, ještě letos pak mají začít práce i ve velkých sálech uvnitř. V dalších letech dojde i na novou odbavovací halu ze 70. let, kterou sice opravila firma Grandi Stazioni, do haly však zatéká a Správa železnic chce změnit i její vnitřní dispozice.

Proměnit se má i využití střechy, kde je dnes parkoviště. To chce Správa železnic zrušit. „Místo asfaltové plochy zde chceme udělat park,“ řekl Hofhanzl. Park má být doplněn vodními prvky a drobnou komercí typu bistro či kavárna. Zpřístupněn má být širokými schodišti, eskalátory a právě přechodem ze staré budovy. Zároveň by měl být od magistrály „odcloněn“.

Konec nevábných míst

Kompletní proměnou projde interiér. „Úplně změníme dispozice. Obchody, které jsou dnes ve středu haly, budou vymístěny do krajů, do prostor, kde jsou dnes nevábná místa, kde stojí taxikáři, jsou tam rampy a je to tam takové olezlé. Tam bychom měli vymístit veškerou komerci,“ doplnil Hofhanzl, podle kterého by měla být hala vzdušnější. Dnes je hotový záměr projektu, přebudovávat by se měl v letech 2023 až 2026.

Součástí plánů na revitalizaci souboru budov je i prodloužení severního podchodu na Žižkov, které bude hotovo letos v létě.

Z podchodu má být nový přístup i do sálů Fantovy budovy. Dopravní význam stavby, která byla dokončená v roce 1909, upadl v roce 1977, kdy byla otevřena nová odbavovací hala nádraží směrem do Vrchlického sadů.