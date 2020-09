Městská společnost Technologie hlavního města Prahy teď má za úkol instalovat světla rychleji do lokalit, kde je zvýraznění přechodů potřebné s ohledem na bezpečnost. „Dříve trvala příprava dva roky, teď bychom se mohli dostat na půl roku,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr.

„Není nic důležitějšího pro bezpečnost chodců než dobře osvětlené a viditelné přechody. Příprava a realizace byla doposud čistě na Technické správě komunikací, kde požadavky přibývaly rychleji, než se stihly odbavovat. A přechody zůstávaly neosvětlené. Bylo to zdlouhavé, neefektivní a vznikaly bizarní situace, kdy lampa stála a měsíc nesvítila, protože nebyly odladěné převody majetku z jedné společnosti na druhou nebo hotová smlouva s dodavatelem energie. S tím je konec,“ doplnil.

„Systémově to do teď nedávalo moc smysl. Vše bylo na TSK, včetně projektu a realizace, pak se osvětlení předalo do majetku kolegům z THMP. Teď budou jednodušší akce bez stavebních zásahů vyřizovat Technologie. Celý proces se výrazně urychlí a bude větší kapacita na více požadavků,“ uzavřel Scheinherr.

Plnění rámcové smlouvy bude financováno z rozpočtu hlavního města, který na to má speciální položku. Rámcová smlouva je nastavena pro přípravu a realizaci přisvětlení 60 přechodů pro chodce, celkové maximální náklady činí cca 29 340 000 korun do roku 2023. První výsledky budou vidět do půl roku.