/FOTO/ Největší modernizací za posledních pět let prošla přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích. Zařízení, které začalo sloužit před 77 roky – ano, už v roce 1947 – a je u nás nejstarší funkční přečerpávací elektrárnou, nyní hlásí návrat do služby v plné kondici. Provoz byl obnoven v pátek 26. července.

V rámci čtvrt roku trvajících oprav, modernizace a celkové údržby mimo jiné dostalo nový řídicí systém. Došlo také na servis v běžně nepřístupném tlakovém přivaděči od horní nádrže na vrchu Homole, dlouhém přes půl kilometru. Vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice Roman Pospíšil dále mimo jiné upozornil na údržbu elektrického generátoru a transformátorů či na opravy opotřebení na oběžném kole turbíny o průměru 2,2 metru.

Přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích je jakožto zdroj pohotovostní energie pro střední Čechy významným prvkem české energetické soustavy. Dokáže velmi rychle reagovat na aktuální potřeby: na plný výkon najede za tři minuty od pokynu, načež pak po čtyři hodiny zvládne dodávat do energetické sítě výkon 50 MW. Společnost ČEZ, která zde energetická zařízení provozuje, přečerpávací elektrárnu pravidelně modernizuje, připomněl Martin Schreier z firemního útvaru komunikace. S tím, že největší rekonstrukce z roku 1996 znamenala v podstatě stavbu nové elektrárny, jež z té původní využívá horní nádrž a podstatnou část přivaděče.

„Na začátku je povel specialisty z centrálního dispečinku vodních elektráren řídícího celou energetickou část Vltavské kaskády,“ vysvětluje Schreier, jak vše funguje. „V tu chvíli se do obou větví 582metrového přivaděče začne z horní nádrže na Homoli valit 27 kubíků vody za vteřinu. Během několika okamžiků zkrocený živel roztočí lopatky Francisovy reverzní turbíny umístěné na dně 45metrové šachty strojovny, hluboko pod hladinou Vltavy,“ konstatuje.

Pak už je to jednoduché: energie vody se přes hřídel přenese na generátor – a elektřina může mířit k zákazníkům ve chvílích, kdy ji lidé nejvíce potřebují: v takzvaných špičkách. Naopak v době, kdy má soustava přebytek energie, elektrárna čerpá vodu do horní nádrže. Mimochodem: za provozu elektrárny se přivaděčem od horní nádrže k soustrojí prožene 27 metrů krychlových vody za sekundu – a při čerpadlovém režimu je to v opačném směru 21 kubíků.

Ve Štěchovicích také slouží o tři roky starší klasická vodní elektrárna na přehradě; letos slaví 80 let provozu. I ta nyní funguje především jako špičková: tedy v částech dne, kdy je třeba rychle pokrýt prudce stoupající poptávku po elektřině. Na Homoli pak ještě vyrábí elektřinu unikát: plovoucí fotovoltaické elektrárna, jejíž panely na plovácích pokrývají část hladiny horní nádrže. Zařízení samozřejmě musí být přizpůsobeno tomu, že její úroveň v souvislosti s provozem přečerpávací elektrárny výrazně kolísá. Skutečně výrazně: rozdíl hladin při maximu a minimu přečerpávacího cyklu představuje devět metrů.