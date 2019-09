Výsledek mohou lidé vyzkoušet mimo jiné na Můstku, I. P. Pavlova, Andělu a nejnověji na Karlově náměstí. V říjnu by měla být dokončena rekonstrukce WC ve stanicích Jiřího z Poděbrad, Radlická a Hůrka, v listopadu pak v Nových Butovicích a Lužinách. „Nové toalety jsou u vstupu výrazněji označeny barvou linky, v jejíž stanici se nacházejí. Jsou vybaveny vstupním turniketem, který akceptuje mince 10, 20 a 50 korun. K dispozici je i prostor pro přebalení dítěte,“ informoval Ropid.

Platit se dá jen hotově

Interiér toalet je podobný tomu z obchodních center. „Už se konečně dají použít, aniž by se člověku zvedal žaludek,“ konstatovala Iva z Prahy 6. Příjemně překvapený byl také Martin z Bohnic, který ocenil přebalovací pult i na pánských toaletách na Vltavské. „Konečně někoho napadlo, že plenky nevyměňují jenom ženy,“ pochvaloval si.

Co však cestujícím hodně vadí, je to, že za použití toalety nemohou zaplatit kartou. „Škoda, že se do rozpočtu nevešly bezkontaktní terminály. Určitě by potěšily více než měnička na drobné. Když už mohou být běžné v zahraničí a také u nás na nápojových automatech, nebude to zas tak náročné,“ postěžoval si na sociální síti Pavel T.

Nedostatek uklízeček

Další častá výtka cestujících směřuje také k provozní době toalet. Ta je totiž výrazně kratší než provozní doba podzemky. Podle informací Ropidu je problém v nedostatku pracovních sil, které se těžko shání i pro současné dvě směny denně, natož pak tři.

Přestože je platební systém toalet samoobslužný, na každé pobočce je přítomen pracovník, který má na starosti úklid. Provozovatelem záchodků není Dopravní podnik, ale několik soukromých společností. V minulosti dopravce hovořil o tom, že chce vypsat nový tendr na jediného provozovatele. Jaká je však aktuální situace, není zřejmé. Provozovatelé na trasách A a B mají smlouvy na dobu neurčitou, na trase C vyprší příští rok.