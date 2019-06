Předkladatelé návrhu chtěli zrušit původní nesouhlasné usnesení a zároveň povolit sochaři Petru Váňovi a jeho spolupracovníkům zábor místa na Staroměstském náměstí, kde sloup do roku 1918 stál. Podmínkou by bylo, že se na umístění nejprve shodnou Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Po dvouhodinové diskusi zastupitel Wolf uvedl, že chce návrh revokace stáhnout, což ale zastupitelé neodhlasovali.

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Pospíšil: K debatě se budeme muset vrátit

„Je zřejmé, že se k té debatě ještě budeme muset vrátit,“ uvedl předseda klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil. Dodal, že pro něj není tak podstatná církevní otázka nebo symbolický výklad role sloupu v českých dějinách. Důležitý je podle jeho názoru rovněž jeho význam jako památky, která může doplnit náměstí a vrátit mu jeho původní podobu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že považuje za nešťastný přístup příznivců sloupu, kteří se pokusili jej na náměstí umístit bez souhlasu hlavního města. Na předloženém návrhu mu navíc vadilo, že by město mělo rozhodnutí přenést na církevní organizace. „Pokud my tady nejsme schopni dojít k závěru, co by mělo stát na možná nejvýznamnějším náměstí v zóně UNESCO, tak je na místě se ptát, co tady vlastně děláme,“ řekl.

Sochař odstranil stánek i balustrádu

Do ranních hodin na projednání bodu čekali i zástupci příznivců a odpůrců umístění sloupu. Odpůrci uvedli, že zastupitelstvo se v roce 2017 vyjádřilo jasně a stavba na místě stát nemá. Mariánský sloup podle nich nesmiřuje, ale vyvolává rozpory a symbolizuje útlak Habsburků po bitvě na Bílé hoře.

Podle příznivců však sloup vznikl jako připomínka obrany Prahy před Švédy v roce 1648 a je symbolem míru. „Byl bych hrozně rád, kdyby ti lidé, co mluví o smíření, na tom smíření zapracovali a aby tady v Praze byly krásné památky,“ uvedl autor repliky sloupu Petr Váňa.

Ten v sobotu na náměstí umístil část zábradlí sloupu a petiční stánek. Uvedl, že plánují na místě zůstat do doby postavení sloupu, na které má podle svého názoru právo, protože má stavební povolení. Podle zástupců města však bez záboru pozemku a povolení vlastníka sloup postavit nelze. Váňa agentuře ČTK řekl, že stánek i balustrádu z náměstí před jednáním zastupitelstva odstranil jako vstřícné gesto vůči městu.