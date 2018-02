Pražští zastupitelé budou o libeňském mostu jednat až v březnu

Budoucností pražského Libeňského mostu se budou zastupitelé hlavního města zabývat až na svém březnovém jednání. Na nejbližším, tedy čtvrtečním zasedání dostanou pouze dokument o rozhodnutí ministerstva kultury, že most není památkou.

"Do čtvrtečního zastupitelstva se dostane k projednání materiál k Libeňskému mostu, kdy by zastupitelé měli vzít na vědomí stanovisko ministerstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici za několik miliard, nebylo by vhodné přijímat jakékoliv návrhy z pléna. Navíc stanovisko nenabylo účinnosti. Pražští zastupitelé by se dalším osudem mostu měli zabývat znovu v březnu," řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Informoval o tom server České noviny.

Technická správa komunikací (TSK) nyní nechává podepřít ty části mostu, které jsou v nejhorším stavu. Po dokončení prací by se na most mohla podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) vrátit MHD a následně vznikne expertní skupina, která bude řešit nejen, co s Libeňským mostem dál, ale situaci mostů v Praze obecně. O budoucnosti Libeňského mostu měl dnes jednat magistrátní dopravní výbor. Do programu jednání jej s ohledem na čtvrteční zasedání zastupitelů nakonec nezařadil.