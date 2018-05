Pražští strážníci v jediném dni pomohli dvěma mužům se zástavou srdce

Pohotovost a výbornou znalost profesionálního poskytnutí první pomoci prokázali včera strážníci pražské městské policie. Zřejmě tak zachránili život dvěma mužům se zástavou srdce. V jednom případě museli použít také automatizovaný externí defibrilátor.

První případ zaznamenali strážníci z Prahy 11 v úterý dopoledne v ulici Ke Kateřinkám. Po přijetí oznámení strážníci vybavení automatizovaným externím defibrilátorem dorazili na místo během tří minut. Před domem na zemi ležel starší muž, kterému několik kolemjdoucích poskytovalo první pomoc.

"Strážníci vystřídali muže provádějícího nepřímou masáž srdce a dle pokynů operátorky záchranné služby pokračovali v poskytování první pomoci. Poté přiložili elektrody defibrilátoru, který po vyhodnocení dal výboj a dále doporučil provádět nepřímou masáž srdce. V té strážníci pokračovali až do příjezdu záchranné služby, která si následně seniora převzala do své péče a převezla ho do jedné z pražských nemocnic," informoval mluvčí pražské městské policie Jan Čihák.

Druhý případ zaznamenali strážníci z Prahy 15 krátce po jedné hodině odpoledne. Jejich hlídku kontaktoval v Pražské ulici kolemjdoucí muž s tím, že na dvoře přilehlého domu je asi 80letý soused a nejeví známky života. Senior seděl na židli s hlavou na prsou a nedýchal.

"Strážníci ho ihned položili na zem, uvolnili mu dýchací cesty a zahájili nepřímou masáž srdce. Po chvilce začal sám dýchat a reagovat na vnější podněty. Použití defibrilátoru, který strážníci měli k dispozici, nebyl možný z důvodu kardiostimulátoru, který měl muž voperován. Na místo se následně dostavila záchranná služba a seniora převezla k ošetření do jedné z pražských nemocnic," uzavřel Čihák.