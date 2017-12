Pražští radní schválili první realizační program Strategického plánu

Pražští radní schválili ve druhé polovině prosince první realizační program Strategického plánu, který představuje důležitý krok k novému řízení a systému práce na městských projektech.

„Důležité je, že program neříká jen co dělat, ale také jak to dělat. Pokud by se podařilo zlepšit způsob, jakým jsou některé městské projekty řízeny, byl by to možná důležitější posun než splnění všech konkrétních cílů, které program má,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Práce v týmech

Praze totiž chybí někdo, kdo by se věnoval mezirezortním problémům, které město nutně potřebuje řešit. Týká se to např. strategie revitalizace brownfieldů. Tato problematika zasahuje jak do oblasti majetkové politiky města, magistrátního odboru územního rozvoje i Institutu plánování a rozvoje. Praha by proto potřebovala jedno pracoviště, které by projekt řídilo a koordinovalo spolupráci jednotlivých institucí.

Projektové řízení se snaží na magistrátu zavést první z realizačních programů Strategického plánu. Jeho smyslem je krom jiného naučit se řídit projekty novým způsobem. Úředníci tak nově budou pracovat v týmech napříč magistrátními odbory a městskými institucemi.

Několik projektů

Každý z týmů pak bude mít svého koordinátora, který bude ručit za to, aby se vše dokončilo v termínu a ve vymezeném rozpočtu. Systém bude spuštěn v pilotním režimu v příštím roce.

Bude se to dotýkat několika projektů. Město ho pak po roce vyhodnotí a případně upraví na další období. Strategický plán vypracoval IPR a zahrnuje čtyři realizační programy, které budou realizované až do roku 2031.